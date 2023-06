“ต้นหอม” ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตต่างประเทศ โอดเสียดายคนจะเกิด แต่โดนคุมกำเนิดซะก่อน!

หลังเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.ได้ออกมาแจ้งกับเอฟซี ว่าไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ต 5 แซ่บที่ออสเตรเลียแล้ว ให้ไปถามรายละเอียดที่ผู้จัด ก่อนละลบโพสต์ออกไป ล่าสุดวันนี้ (20 มิ.ย.) ได้เจอเจ้าตัวที่มาเป็นพิธีกรในงาน ‘Kaniva 3rd Birthday Celebration’ ก็เลยขออัปเดตถึงเรื่องนี้ ว่าตกลงมีปัญหาอะไรกันแน่ พร้อมถามถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนซี้กับสามีชาวสวีเดน หลังออกมาประกาศพร้อมหย่า ทำแฟนคลับแห่ให้กำลังใจ“เรื่องคอนเสิร์ต จะอธิบายยังไงไม่ให้กระทบใคร (หัวเราะ) คือเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ตรงตามคอนดิชั่นที่ดีลไว้ ด้วยความที่ผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการ ถ้าทำงานกับหอม มันก็จะมีระบบว่าวันนี้ต้องทำอะไรยังไง พอคอนเสิร์ตเลื่อนและเปลี่ยนคอนเซปต์เป็นทอล์กโชว์ เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเตรียมตัวเยอะ แล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทำอย่างนี้ พอมันเลยเดดไลน์มา เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทัน แล้วทางผู้จัดเองก็มีปัญหาส่วนตัว แต่เราคงไม่บอกนะคะ ว่าปัญหาอะไร มันจะผิดมารยาท เราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดความไม่พร้อม สำหรับคอนเสิร์ตนี้แล้วเอฟซีเขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เขา”ศิลปินอีก 4 คนที่ต้องไปด้วยกัน เลิกล็อกคิวให้งานนี้แล้ว“คุยกับหลายคนค่ะ ตั้ม (วราวุธ โพธิ์ยิ้ม) บอกให้เอ่ยชื่อด้วย เพราะอยากมีพื้นที่สื่อ (หัวเราะ) คือมีตั้ม มีซานิ (นิภาภรณ์ ฐิติธนการ) มีปอ (อรรณพ ทองบริสุทธิ์) และมีบอย (พิษณุ จุฑานิ่มสกุล) คือบอยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้ว เพราะงานนี้เขาติดต่อเรา แล้วเรามีความเอื้ออารีย์ ดึงเขาให้มากับเราด้วย คืเท่าที่คุยคือบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ล็อกคิวแล้วนะ เพียงแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีการล็อกคิวเกิดขึ้น อยากส่งสัญญาณให้ทางเอฟซีได้รู้ ว่ามันจะไม่มีเรานะ เพราะเขาก็คาดหวังว่าจะเจอ”หลังโพสต์ผู้จัดก็โอนเงินรีฟันด์ตั๋วคืนแฟนคลับ และทัก “บอย” เพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้หมดแล้ว“เขาก็มีฟีดแบ็กค่ะ คนที่เขาทำเรื่องขอรีฟันด์ตั๋ว ก็ได้โอนเงินเลย หมายถึงคนที่ต่างประเทศค่ะ คือคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิถุนายน แต่พอเลื่อนไปกันยายนเขาไม่สะดวกดู เขาก็ขอรีฟันด์ แต่เขาก็ไดเรกต์มาบอกหอมว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันด์คืนเลย แต่พอหลังจากโพสต์ไป แฟนคลับบอกว่าได้แล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาโอนให้สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเรา ที่เราออกไปก่อน ที่เราควรจะได้รับ ก็คือได้รับแล้ว มันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะ แค่อาจจะมีการติดขัดทางฝั่งเขา หรือสื่อสารกันไม่มากพอ เพราะตัวเขาจะยุ่งมากค่ะ”ตัดสินใจเด็ดขาด เลื่อนเดือนไหนก็ไม่ไปแล้ว ส่วน Backing Track ที่ทำมาแล้วมาจ้างร้องได้“คือ ณ ตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้ว Backing Track ที่เราทำมาคือ Backing Track มันทำมาแล้ว แล้วมันดีมาก”ไม่รู้คนที่เหลือยังจะไปอยู่ไหม ตอบแทนใครไม่ได้“ใช่ค่ะ หอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะคุณตั้ม คุณตั้มบอกอยากไป ผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลย อยากไปเที่ยว เราบอกตั้มก็เอาสิ เหลือ 4 แซ่บก็ได้ (หัวเราะ) กับปอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะ หอมมีโอกาสเจอแค่ซานิกับตั้มเฉยๆ แต่ทีนี้ในส่วนของการดีลศิลปินอื่นๆ ผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหม”ไม่เซ็งเตรียมตัวแล้วสุดท้ายไม่ได้ไป“ไม่เซ็งหรอกค่ะ หอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้ ณ วันนั้นหอมก็แค่ของการสื่อสาร แล้วพอบางอย่างมันชัดเจน หอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับทางโน้นค่ะ”ตอนนี้ลบโพสต์ไปแล้ว เพราะเคลียร์กันลงตัวโอดเสียดายไม่ได้โชว์ร้องเพลง คนจะเกิดแต่ถูกคุมกำเนิดซะก่อนทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นออแกไนซ์ที่เมืองไทย ท่านอาจจะฟังเพลงดีๆ มาเยอะแล้ว แต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละ ผิดบ้าง ถูกบ้าง โน้ตไต่ไม่ถึงบ้าง แต่ Backing Track ทำดีมาก”ขำๆ “บอย พิษณุ” ไม่มีสิทธิ์บ่น เพราะถ้าไม่มีตนก็ไม่มีงานเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไร หรือล้ำเลิกอะไรกับเราค่ะ (หัวเราะ)”เคลียร์แทนเพื่อนซี้ “รัศมีแข” ประกาศพร้อมหย่าสามี เพราะปัญหารักทางไกล บอกให้กำลังใจทั้งคู่ ทนไม่ไหวก็หย่า“เขาโพสต์แล้วเขาก็ลบไง อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ ไม่ได้คุยกันเลยยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง โอ้ย ฉันจะพูดเดี๋ยวงานก็เข้ามันอีกเนาะ (หัวเราะ) (เราสนับสนุนให้หย่าหรือห้าม?) ก็ถ้าเขามีทางของเขา ถ้ามันไกลกันขนาดนั้น อยู่แล้วไม่มีความสุข จะหย่าก็ได้ เราก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละ จะทำอะไรก็ชีวิตเขา หย่าก็แค่หย่า หย่าก็แค่หาใหม่ ไม่ต้องปลอบหรอกคนอย่างมัน (หัวเราะ)”เล่าเหตุการณ์โดนล้วงกระเป๋าที่เยาวราช แต่ไหวตัวทัน“คือเราจะไปร้องเพลงเปิดหมวก ไปถ่ายยูทิวบ์ด้วย แต่หอมอยู่จังหวะที่กำลังวุ่นๆ ถือกล่องกับปกป้อง แล้วก็ได้บินเสียงเลขาโวยวายตำรวจๆ เหมือนในละครเลยค่ะ เราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ตอนหลังเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาสะพายกระเป๋าหอม แล้วกระเป๋ามันไม่ได้รูดซิป มีความยั่วเขาถ่ายคลิปแต่มือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วพฤติกรรมก็ลนลานๆ ในกระเป๋ามีเงิน 300 แต่มันดูเก็บแบบฟูๆ ไง ความโชคดีคือจริงๆ มันมีหลายพัน แต่แฟนคลับโอนตังค์เข้าบัญชีเรา เราก็เลยเอาเงินสดไปหย่อนใส่กล่อง”ตำรวจมีโทร.มาสอบถาม แต่ไม่รู้ว่าจัดการยังไงต่อ“คุณตำรวจก็โทร.มาถามสอบ และบอกว่าเป็นแก๊งงี้ๆ แต่จัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขา เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จับแล้วก็ปรับ แล้วมันก็ถูกปล่อยออกมา เราไม่ใช่รายแรกค่ะ พอเราโพสต์ไปก็มีคนมาเมนต์ว่าใช่ ป้าคนนี้เคยเอาอย่างงี้ๆ แต่ของเราก็ไม่ได้มีอะไรหาย(หัวเราะ)”ติดซีรีส์ “Till the End of the Moon จันทราอัสดง” ตาม “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”“ลงจากกำแพงจีนไม่ได้เลย ก็เห็นข่าวอั้มนี่แหละ อะไรวะหนังจีนชุด ด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อน เลยลองเปิดดูแป๊บหนึ่งตอน 3 ทุ่ม ปิดอีกทีตี 5ถ้าจบเรื่องนี้แล้วบอกนะ เดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อ รักเขา (หัวเราะ)”