เขื่อน ภัทรดนัย - รัศมีแข พร้อมเหล่าเซเลบชื่อดัง ร่วมเฉลิมฉลอง PRIDE MONTH ที่เมกาบางนา สนับสนุนให้ทุกคนเปิดรับความหลากหลาย สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

การเฉลิมฉลองเทศกาล PRIDE MONTH ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการเรียกร้องสิทธิเรื่องความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่หมายถึงการแสดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายของบุคคลและการเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้คนทั่วโลก โดยหลายแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยได้นำเอาสีรุ้งอันเป็นสัญลักษณ์ของ PRIDE MONTH มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ รวมถึง ศูนย์การค้าเมกาบางนา ในปีนี้ได้สร้าง INSTALLATION ART เป็นแลนด์มาร์คสีรุ้งขนาดใหญ่ ในรูปแบบกระจก 6 สีที่สื่อถึงการสะท้อนถึงความหลากหลายของผู้คนในสังคม ความเท่าเทียม การยอมรับ ความโดดเด่น และเสรีภาพ บริเวณทางเข้า MAIN ENTRANCE โดยการจัดกิจกรรม MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำแนวคิด “WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE” ศูนย์การค้าที่จะสร้างสรรค์ให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จริงด้านศิลปินและนักจิตบำบัดชื่อดัง มีมุมมองที่น่าสนใจสำหรับ PRIDE MONTH ว่า “ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราไม่ได้มองว่า PRIDE MONTH เป็นแค่การการเฉลิมฉลองของกลุ่มหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกบริบทหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการเปิดรับในความหลากหลาย รวมถึงทำให้เกิดความเข้าใจ การเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การยอมรับความหลากหลายและเคารพในความเท่าเทียมกันในที่สุด หากต้องการผลักดันและสนับสนุนให้แต่ละคนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้นั้น อย่างน้อยๆ ต้องมีพื้นที่ที่พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีปลอดภัยทั้งจากคนในครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ สังคมไทยเปิดกว้างและให้การยอมรับมากขึ้น แต่เรายังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องกฎหมายและสิทธิการคุ้มครองต่างๆ ที่รองรับความเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ อีกทั้ง ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันยังต้องมีเรื่องความหลากหลายทางเพศที่จะต้องผลักดันกันต่อไปในสังคม อาจจะไม่ใช่แค่ GENERATION นี้ แต่เป็นวาระที่ควรเดินหน้ากันต่อไป เราหวังว่าการเฉลิมฉลองในวันนี้ จะนำไปสู่ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศกลายเป็นวิถีชีวิตปกติที่ไม่ต้องมีการเรียกร้อง ผลักดัน หรือเฉลิมฉลองชัยชนะกันในอนาคตอันใกล้นี้”สอดคล้องกับนักแสดง พิธีกร นักวอลเลย์บอลอาชีพ ที่เปิดเผยแนวคิดต่อความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมกันในสังคมไว้อย่างน่าสนใจว่า “จริงๆ แล้ว มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องตั้งอยู่บนการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกัน โดยการที่เราจะอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างสงบสุข ควรเริ่มจากการยอมรับความหลากหลายที่อาจจะแตกต่างจากความเชื่อของเรา ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว ฯลฯ เรื่องพวกนี้จะนำมาซึ่งการเคารพสิทธิในการใช้ชีวิตและตัวตนของผู้อื่น การจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้ เปิดใจและให้กำลังใจกัน เมื่อเกิดการยอมรับในระดับสังคมแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เท่าเทียมในสังคม โดยเราหวังว่า เรื่องราวความหลากหลายของผู้คนจะเป็นสิ่งธรรมดาหรือเป็นเรื่องปกติในสังคม อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่หลายๆ ท่านช่วยเป็นแรงส่งและช่วยสร้างการรับรู้ในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมกันในอนาคต”จากแนวคิด WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE สู่แคมเปญ MEGA PRIDE: THE RAINBOW PANORAMA เงาสะท้อนสีรุ้งของผู้คนบน INSTALLATION ART คือความหมายที่แท้จริงของการแสดงจุดยืนของเมกาบางนาที่สนับสนุนให้ทุกคนเปิดรับทุกความหลากหลาย อีกทั้งการเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทยต่อไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล PRIDE MONTH พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมใน MEGA PRIDE : THE RAINBOW PANORAMA ได้ตั้งแต่วันนี้- 30 มิ.ย.ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา นอกจากนี้ สำหรับนักช้อปทางศูนย์การค้า เมกาบางนายังมีการจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน ด้วยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ดูรายละเอียดกิจกรรมและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพิ่มเติม ได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ WWW.MEGA-BANGNA.COM