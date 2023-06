“The Golden Song The Golden Show Concert” บัตร SOLD OUT ใน 1 ชม. “ช่องวัน31” เปิดโอกาสสุดท้าย เพิ่มอีก 1 รอบเท่านั้น!!

“The Golden Song The Golden Show Concert” กระแสตอบรับสุดปัง เกิดมหกรรมตื่นเช้ามากดบัตรเพื่อแม่ สร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out ทั้ง 3 รอบการแสดงภายใน 1 ชั่วโมง!! จนมีกระแสจากแฟนๆ เรียกร้องให้เพิ่มรอบ ล่าสุด ช่องวัน31 ไม่รอช้า ประกาศข่าวดีเพิ่มรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2566 เวลา 18.30 น. เพียง 1 รอบการแสดงเท่านั้น โอกาสสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตร เตรียมกดจองรอบสุดท้ายกันไว้ได้เลย เพื่อที่คุณจะได้ร่วมชมบรรยากาศสดๆ กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 5 ปี รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ มาร่วมดื่มด่ำบทเพลงทองคำ และบันทึกความประทับใจของเวทีแห่งบทเพลงทองคำตลอด 5 ซีซั่นที่ผ่านมาไปด้วยกัน เปิดจองบัตรเพิ่มรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. เวลา 18.30 น. ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-2623456#TheGoldenShowConcert#ช่องวัน31