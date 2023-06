Fulaer เปิดตัวสินค้าใหม่ ‘YAMAI Vitamin C Brightening Face Cream’ หนุนยอดขายแบรนด์ YAMAI ปี 67 โตทะลุ 500 ล้านบาท

‘ฟูลาเออร์’ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำจากต่างประเทศ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะตลาดเครื่องสำอางไทยมูลค่าแสนล้าน ด้านผู้บริหาร คุณหลิ่ว เช่าลี่ มั่นใจศักยภาพแบรนด์ YAMAI รุกตลาดในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทประมาณการยอดขายในปี 2567 คาดว่าทะลุกว่า 500 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador YAMAIฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ในงาน Clanniversary YAMAI & NICHIMEN X JOBBIIJOB FAN MEETINGประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟูลาเออร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Vitamin C Brightening Face Cream ภายใต้แบรนด์ YAMAI ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย จากแนวโน้มกำลังซื้อที่กลับมาขยายตัวหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด ซึ่งอ้างอิงมูลค่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศ ปี 2565 จากสำงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีมูลค่าตลาดราว 218,000 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือ Skin Care ครองส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุด 41% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสสำคัญของแบรนด์ YAMAI ในการทำตลาดเพื่อแย่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายยอดขายปี 2567 ราว 500 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้แบรนด์ YAMAI ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Slim Long Lasting Liquid Eyeliner, Whitening & Aura Essence, Whitening Body Lotion, Makeup Puffสำหรับกลยุทธ์หลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ YAMAI Vitamin C Brightening Face Cream บริษัทจะจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่องทางออฟไลน์ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทำข้อตกลงในการนำแบรนด์สินค้า YAMAI เข้าจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และในระยะถัดไปเตรียมวางจำหน่ายในร้านชั้นนำ อาทิ BEAUTRIUM ,DON DON DONKI, MATSUMOTO KIYOSHI และ BOOTS เป็นต้น ส่วนช่องทางออนไลน์พร้อมจัดจำหน่ายตาม แพลตฟอร์มออนไลน์ Line my shop, ,Shopee, Lazada และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, Twitter และ Tiktok รวมถึง WEBSITE FULAER ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางนอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ YAMAI ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บริษัทพร้อมเปิดตัว Brand Ambassador “คุณจ็อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต”เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ YAMAI Vitamin C Brightening Face Cream ที่เหมาะสมกับทุกสภาพผิวหน้า เผยผิวใสของนักแสดงหนุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถมีผิวที่สดใส เปล่งปลั่ง ดูเป็นธรรมชาติได้สำหรับผลิตภัณฑ์ YAMAI Vitamin C Brightening Face Cream เป็นครีมบำรุงผิวหน้า เนื้อครีมเนียนนุ่มแตกตัวเป็นน้ำ โดยมีส่วนผสมของวิตามินซีที่มีคุณสมบัติเด่นช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆ และสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวพรรณเต่งตึง อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้า ตอบโจทย์ปัญหาผิวและปกป้องมลภาวะที่ทำร้ายผิวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมา บริษัท ฟูลาเออร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น Soubi Co.,Ltd ค้นคว้าและวิจัย Cosmetic และ Skincare ปัจจุบันได้ทำการตลาดและนำสินค้ามาจัดจำหน่ายหลากหลายแบรนด์ อาทิ YAMAI, NICHIMEN ORIMONO, NURSERY และ MIIMEOWทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี สำหรับแบรนด์ YAMAI บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมงาน “Clanniversary YAMAI & NICHIMEN X JOBBIIJOB FAN MEETING” โดยมีการวางตัว Brand Ambassador คือ “คุณจ็อบ ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต” เข้าร่วมทำกิจกรรม Fan Meet ที่ทางฟูลาเออร์ จัดทำ พร้อมเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ Vitamin C Brightening Face Cream โดยภายในงานมีการจัดทำกิจกรรมร่วมสนุกไปกับแฟนคลับ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้นำเสนอมาให้แฟนคลับร่วมสนุกไปกับ คุณจ็อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต