“ณเดชน์” ทำหน้าที่ลูกเขย ซ้อมตกปลาเข้าก๊วนพ่อ “ญาญ่า” แถมเรียก “พ่อตา”เต็มปาก

ตั้งแต่ขอ “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” แต่งงาน จนทำเอาคนกรีดร้องกันทั้งประเทศ ล่าสุด “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ก็ทำคนกรี๊ดไม่หยุดอีกรอบ เมื่อขอทำหน้าที่ลูกเขย บินไปกระชับสัมพันธ์กับคุณพ่อตาถึงนอร์เวย์ แถมเรียนตกปลาพร้อมเข้าก๊วนเพื่อนพ่อไปด้วยเลย เรียก “ก๊วนพ่อตา” แบบเต็มปากเต็มคำไม่เคอะเขิน แถมคุณพ่อของญาญ่า ยังพาเข้าก๊วนไปเรียนรู้ความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายสไตล์นอร์วิเจียน งานนี้ได้คะแนนจากคุณพ่อตาไปเต็มๆ เพราะดูแล้วน่าจะสอบผ่านฉลุยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวก็ได้กล่าวขอบคุณว่า“One of the most unforgettable experience to be a part of these gentlemen. Thank you to Daddy for an invitation to the ‘club’.”( หนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับสุภาพบุรุษเหล่านี้ จอบคุณแด๊ดดี้ที่เชิญผมไปเข้าร่วน “ก๊วน” นะครับ )