น่ารักมาก “น้องวิริน” ลูกสาว “เวียร์ - วิกกี้” อายุครบ 6 เดือนเต็มแล้ว

เรียกว่าเผลอแปปเดียวลูกสาวของพระเอกดังกับภรรยาคนสวยก็อายุครบ 6 เดือนแล้ว แถมกลายเป็นซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจพี่ ป้า น้า อา อย่างท่วมท้นล่าสุดคุณแม่ “วิกกี้” ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพน้องวิรินที่น่ารักสดใส กำลังเริงร่าน่าเอ็นดูมากๆ ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว สุขสันต์น้องวิรินที่อายุครบ 6 เดือนแล้ว ด้วยแคปชั่นว่าthese 6 months full of snuggles, laughter, and love. Happy 6 months birth anniversary to my dearest baby girl @wylyn.vw19 @weir19 @patti_naz(ลูกสาวครบ 6 เดือนแล้ว เป็น6 เดือนที่เต็มไปด้วยการคลอเคลีย เสียงหัวเราะ และความรัก เป็นวันเกิดครบรอบ 6 เดือนกับลูกสาวสุดที่รักของฉัน)