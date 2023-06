ปีเดียวจอด!? ลือ The Idol โดนแคนเซิลหลังกระแสแย่

“มีการรายงานผิด ๆ ว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับซีซั่นที่ 2 แล้ว” บัญชี Twitter ที่เป็นทีมงานเขียนเขียน "ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้น"มีข่าวว่า "The Idol" ซึ่งแสดงโดยและอาจจะถูกหรือยกเลิกการสร้าง หลังกระแสของซีรีส์ปีแรกไม่ค่อยดี จนมีคนวงในออกมาให้ข่าวว่า The Idol สร้างออกมาในลักษณะของ "มินิซีรีส์" และถ้าซีรีส์จะจบบริบูรณ์ใน 5 ตอนจบ และไม่มีปี 2 ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่ความล้มเหลวและแหล่งข่าวก็ยังเปิดช่องว่าถ้า The Idol ไปได้ดีจริง ๆ ก็ยังมีโอกาสได้ไปต่อThe Idol ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบจากนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ บนเว็บไซต์รวบรวมบทวิจารณ์ Rotten Tomatoes ซีรีส์นี้มีคะแนนแค่ 26% จากบทวิจารณ์นักวิจารณ์ 61 คนโดยซีรีส์มีคะแนนเฉลี่ย 4.75/10 นักวิจารณ์คนหนึ่งบอกว่า "เร่าร้อนและไร้ค่าพอ ๆ กับวงการ (บันเทิง) ที่พวกเขาพยายามเสียดสี The Idol วางตัวเองเป็นซีรีส์มีสไตล์ดื้อ ๆ หน่อย แต่กลับดูอ่อนแรง, น่าเบื่อ และซ้ำซาก"ซึ่งวงในบอกว่า HBO ไม่ได้ตกใจกับกระแสวิจารณ์​ "มันเป็นการแสดงของ แซม เลวินสัน (เจ้าของผลงาน Euphoria) คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไง""The Idol" ติดตามชีวิต โจเซลิน ป็อปสตาร์สไตล์ บริทนีย์ สเปียร์ส ซึ่งรับบทโดย ลิลี่-โรส เธอตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้นำลัทธิ เทดรอส รับบทโดยเดอะ วีคเอนด์ซึ่งหลังจากการฉายรอบปฐมทัศน์ แฟน ๆ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ซีรีส์เกี่ยวกับจำนวนภาพวาบหวิวมากมาย มีฉากเปลือยของตัวละครหลายฉาก บางคนรู้สึกว่าซีรีส์มีฉากเซ็กส์ที่ "น่ารังเกียจ"