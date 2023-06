ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ฉลองใหญ่ครบรอบ 94 ปี เนรมิตงาน 94th ANNIVERSARY JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY จักรวาลเพชรแท้คุณภาพระดับ World Class ที่แรกในเมืองไทย

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ผู้นำเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย เดินหน้าฉลองครบรอบ 94 ปี ฉายภาพความยิ่งใหญ่เส้นทางแบรนด์เพชรแท้ระดับ World Class จัดงาน 94th ANNIVERSARY JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY ร่วมเดินทางไปในจักรวาลเพชรอันเลอค่า กับอีเว้นท์ที่เปล่งประกายด้วยเพชรแท้คุณภาพระดับโลกที่คัดสรรมาเพื่อคนไทย พร้อมเผยโฉม 9 คอลเลกชันใหม่ ฉลอง 94 ปี มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จก้าวเข้าสู่แบรนด์แท้ 100 ปีอย่างแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทยนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “เกือบหนึ่งศตวรรษที่ยูบิลลี่ ไดมอนด์ อยู่คู่คนไทยในฐานะแบรนด์เพชรแท้คุณภาพระดับโลก และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 94 นี้นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคนไทยแล้ว ล่าสุดเนรมิตงาน 94th ANNIVERSARY JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 94 ปี ของยูบิลลี่ ไดมอนด์ ผ่านการมอบประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ผ่านการเดินทางไปในจักรวาลเพชอันเลอค่าสุดหรูหรามูลค่ากว่า 500 ล้านบาท”งาน JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY มาพร้อมกับการเปิดตัวคอลเลคชั่นเพชรครั้งแรกกับ 9 Superstar High Diamond Jewelry Creations ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความพิถีพิถัน คัดสรรเพชรคุณภาพมาตราฐานระดับเวิล์ดคลาส ชิ้นงาน craftmanship สร้างสรรค์จากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ผสานเสน่ห์และเอกลักษณ์งานดีไซน์จากยูบิลลี่ ไดมอนด์ เกิดเป็นผลงานไอคอนิกสุดคลาสิกล้ำสมัยสง่างามในทุกมิติ และเผยโฉมครั้งแรกกับ Exclusive Premier คอลเลคชั่นเครื่องประดับไฟน์จิวเวลรี่โดดเด่นมีระดับด้วยดีไซน์โมเดิร์นและงานฝีมือที่พิถีพิถันทุกรายละเอียดจากช่างจิวเวลรี่ผู้เชี่ยวชาญอิมพอร์ทจากประเทศอิตาลี อีกทั้งภายในงานยังจัดแสดงเพชรตำนานหายาก Unique Diamond of the World ; Masterpiece of Belgium Artisanship - Athena ® Cut น้ำหนัก 12.53 กะรัต ให้สัมผัสกับสุดยอดเพชรจากฝีมือการเจียระไนระดับสูงกันอย่างใกล้ชิดเป็นที่แรก“เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่ยูบิลลี่ ไดมอนด์ อยู่คู่คนไทย และในโอกาสครบรอบ 94 ปี เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนไทย ผ่านคัดสรรรตั้งแต่เลือกวัตถุดิบเพชรส่งตรงจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดในโลก และร่วมมือกับโรงงานจากประเทศญี่ปุ่นที่มีทั้งเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการผลิตเครื่องประดับเพชร ด้วยความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์นี้ ยูบิลลี่ ไดมอนด์ จึงเป็นแบรนด์เพชรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การันตีด้วยรางวัลจากสถาบันระดับโลกมากมาย ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตำนานมาเกือบ 100 ปีของประเทศไทย” นางสาวอัญรัตน์ กล่าวนอกจากนี้ ภายในงาน JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY จะได้พบกับโชว์สุดตระการตา The Glamorous Universe Extravaganza Fashion Show เปิดตัวคอลเลคชั่นเครื่องประดับเพชร 9 คอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวที่งานนี้เป็นที่แรก จากเหล่านางแบบ SUPER MODEL พร้อมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดังของเมืองไทยที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ รวมถึงการจัดแสดงเครื่องประดับเพชร Ultra-Luxury จากพรีเมี่ยมคอลเลกชั่นต่างๆ อาทิ เครื่องประดับเพชร Bridal Collection แหวนกะรัต แหวนเพชรแต่งงาน แหวนหมั้น เครื่องประดับเพชร Men Collection เครื่องประดับเพชรราคาพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายภายในงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ Pimarn Siam Hall โรงแรม The Athenee Hotel, Bangkok