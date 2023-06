“ซี-นุนิว” ชวนลุ้นหวีดสยอง กับตำนาน “รัก” บทใหม่ ใน “ดับแสงรวี – After Sundown” พร้อมเข้าฉายแล้วทั่วประเทศ เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 20 กรกฎาคม นี้

บริษัท เวรี่เกรท จำกัด ร่วมกับ บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด 2 บริษัทผู้สร้าง-ผลิตและส่งคอนเทนท์สู่ผู้บริโภคผ่านทุกแพลตฟอร์มครอบคลุมทุกมิติทั้งออนไลน์ทีวีดิจิทัลและภาพยนตร์ และ ธุรกิจการให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ จัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์โรแมนติก-สยองขวัญ “ดับแสงรวี – After Sundown” ร่วมพูดคุยกับ 2 ผู้จัด ถึงที่มาที่ไปของหนังโรแมนติก-สยองขวัญเรื่องนี้ โดยได้ อ๊อด-บัณทิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ ที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมาย จากเรื่อง เฮี้ยน, ฝัน-หวาน-อาย-จูบ (4Romances) กำกับตอน “อาย”, โคลิก เด็กเห็นผี, มหาลัยสยองขวัญ, นาคปรก, อาบัติ เป็นต้น รวมถึงพูดคุยกับนักแสดงนำ อย่าง “นุนิว- ชวรินทร์" รับบทแสดงเป็น “แสงรวี แรมสว่าง หรือ รวี” เด็กน้อยยากจนที่มีความฝันว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เรียนหนังสือ ด้วยความกตัญญูทำให้ทางครอบครัวได้ฝากฝังให้รวีไปเรียนต่อในเมืองกรุง โดยมี ครอบครัวของเพื่อนสนิทเป็นคนอุปการะ แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล เพราะเขาต้องไปแต่งงานกับทายาทเจ้าของบ้านนามว่า“พระเพลิง สิทธิกรกัลป์” รับบทแสดงโดย "ซี-พฤกษ์” ซึ่ง "ซี-พฤกษ์” และ “นุนิว- ชวรินทร์" ทั้งคู่ได้ฝากฝีไม้ลายมือในด้านการแสดงภาพยนตร์ในบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่ามีพัฒนาการ ด้านการแสดงที่ดีขึ้นมากทีเดียว น่าติดตามมว๊าก.ก.กทั้งนี้ ยังมีทีมนักแสดงอย่าง ทับทิม-อัญรินทร์ ธีรานันพัฒน์ รับบทเป็น กรรณิการ์ (วิญญาณอาฆาต) ซึ่งมี อาหนู- สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบทเป็น ปู่พฤทธิ์ (ปู่ของพระเพลิง) ในภาคปัจจุบัน ส่วน อาวอ-จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร รับบทเป็น หลวงลุง ในภาคปัจจุบัน ด้าน น้ำมนต์- กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต รับบทเป็นไกรภพ และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง รับบทเป็นพุดซ้อน รวมทั้งมี เต๋า-อดิศร อรรถกฤษณ์, มิเนย์ กฤศณัฐฐิกา จูไต๋ และซินแส เป็นหนึ่ง ร่วมพูดคุยบทเวทีถึงหนังเรื่องนี้ด้วยสำหรับ ไฮไลท์ของงานนี้ คือ ทุกคนในงานได้ดู Trailer ตัวอย่างของภาพยนตร์ “ดับแสงรวี – After Sundown” เป็นครั้งแรกพร้อมกัน แถมยังมี “นุนิว- ชวรินทร์" ได้มาโชว์ร้องท่อนฮุกเพลงใหม่ เป็นเพลงแต่งขึ้นใหม่เพื่อประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ อดใจรอฟังเพลงเต็มๆ อีกนิดเดียว เท่านั้นยังไม่พอวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังได้เปิด Trailer “ดับแสงรวี – After Sundown” ให้คอหนังได้หวีดสยองกันแล้วทั่วประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้ ด้อมซนซน ซันไชน์ นานานุ ฟินสุดขั้วก่อนใคร! ที่แรก และที่เดียว ที่จะได้ลุ้นหวีดสยองบนจอยักษ์ไปพร้อมกับ “ซีและนุนิว” ที่จะมานั่งรับชมร่วมกับแฟนๆ ก่อนภาพยนตร์เข้าฉายในวันจริง พร้อมกระทบไหล่พบกับนักแสดงนำทั้งสองและเหล่านักแสดงในเรื่องกับหลากกิจกรรมได้ภายในงาน ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม นี้ สามรอบสามเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 16.30 น. และ 20.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ โดยได้เปิดขายบัตรเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่ง บัตรชมภาพยนตร์รอบ Exclusive Sold Out! ขายหมดภายใน 15 นาที ทั้ง 3 รอบ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน นำทีมโดย 2 ผู้จัดอย่าง ธิดารัตน์ แลเพ็ชร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวรี่เกรท จำกัด, อ๊อฟชั่น-กิตติพัฒน์ จำปา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด, และผู้กำกับภาพยนตร์กับทีมนักแสดงอย่าง อ๊อด-บัณทิต ทองดี, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์,ทับทิม-อัญรินทร์ ธีรานันพัฒน์,อาหนู-สุรศักดิ์ ชัยอรรถ,อาวอ-จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, น้ำมนต์-กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, เต๋า-อดิศร อรรถกฤษณ์, มิเนย์ กฤศณัฐฐิกา จูไต๋ และซินแส เป็นหนึ่ง พร้อมด้วยผู้สนับสนุนที่มาร่วมงาน ได้แก่ ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31, สุพรรณิการ์ เจียจันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และจัดจำหน่าย บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด, วิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้นส่วน ด้อมซนซน ซันไชน์ นานานุ ที่พลาดกิจกรรมพิเศษ ดูหนังรอบ Exclusive ยังสามารถติดตามรับชม “ดับแสงรวี – After Sundown” ได้ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ในโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น!! ห้ามพลาด#ภาพยนตร์ดับแสงรวี #ดับแสงรวี #ซีนุนิว #ZeeNuNew