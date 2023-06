“ก้อง – ได๋” ชวนซุปตาร์ส่งความห่วงใยอัพเดทเทรนด์สุขภาพ ใน Are You Ok? สบายดีหรือเปล่า

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ความสุขที่ทุกคนปรารถนา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ แบบบูรณาการใกล้ชิดติดหน้าจอในรายการ วาไรตี้สุขภาพ “Are You Ok? สบายดีหรือเปล่า” วาไรตี้ ที่จะทำให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ และไม่ประมาทถึงโรคภัยต่าง ๆ รอบตัวไปกับวิทยาการสมัยใหม่ ที่ก้าวทันโลก จุดประกายความหวังเพิ่มพลังให้ชีวิต ในแต่ละสัปดาห์จะมีเหล่าคนดังแวะเวียนมาร่วมพูดคุย ซักถาม Are You Ok? ด้วยด้วยความรัก ความห่วงใย โดยมี “ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล และ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ” ทำหน้าที่พิธีกร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.55 - 07.20 น. ทางช่อง 3 กด 33 เริ่มออกอากาศ 2 กรกฎาคมนี้รายการ “Are You Ok? สบายดีหรือเปล่า” ร่วมอัพเดทเทรนด์สุขภาพให้ทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย มีร่างกาย และ จิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากความเจ็บป่วยในทุก ๆช่วงวัย นอกจากความรู้ที่จะได้รับในรายการทุกสัปดาห์แล้ว ยังมีเหล่าซุปตาร์คนดัง และพาร์เนอร์คนพิเศษ มาร่วมพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วง How Are You Today แลกเปลี่ยนเรื่องราว ปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจที่ตัวเองเคยพบเจอ แบบไม่เครียด พบกับช่วง “มีปัญหาปรึกษาหมอ” รู้ทันโรคที่เกิดใหม่ กับวิวัฒนาการเทคโนโลยีการรักษาโรคแบบใหม่จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำปรึกษาแนะนำวิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในทุกช่วงเวลามาร่วมอัพเดทเทรนด์สุขภาพและแบ่งปันความสุขในรายการ “Are You Ok? สบายดีหรือเปล่า” เริ่มสุขภาพดีพร้อมๆกัน ในวันอาทิตย์ที่ 2 กค.นี้ เวลา 06.55 - 07.20 น. ทางช่อง 3 กด 33 พร้อมเชิญชวนร่วมติด #AreYouOkayสบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...