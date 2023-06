HARUDOT BY NANA  COFFEE ROASTER  ฉลองเปิดสาขาใหม่ นิว – เป๊ก ร่วมจิบกาแฟ เสพงานศิลป์ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดฟิน!! @ ชลบุรี

ณ วันนี้ในแวดวงคอกาแฟกับผู้ชายที่ชื่อผู้ที่มีความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่ไม่หยุดยั้ง เสาะหาเมล็ดกาแฟชั้นเลิศจากทั่วโลก เพื่อส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ กับนิยามที่ว่า “รู้จริงในสิ่งที่ทำ...เชื่อในแพชชั่นและสัญชาตญาณ” ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Bean Sourcer, Roaster, Cupper, Q Grader และ Barista Trainer ล้วนผ่านมือคุณกุ้งมาอย่างไม่เคยถูกมองข้าม นำมาสู่ความสำเร็จของแบรนด์นอกจากนี้คุณกุ้งยังไม่เคยต่อรองในเรื่องคุณภาพและไม่หยุดพัฒนาโลกของกาแฟเพื่อยกระดับ เพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพแบรนด์คนไทยระดับซุปเปอร์พรีเมียม และอีกหลายแบรนด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกาแฟ หนึ่งในนั้นคือHARUDOT BY NANA COFFEE ROASTER คือแบรนด์ที่เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ เติบโต และผลิบาน โดยฮารุแปลว่าฤดูใบไม้ผลิในภาษาญี่ปุ่น, ดอทแทนการเริ่มต้นใหม่ พอมารวมกันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เติบโตและผลิบาน ฮารุดอทกับตัวตนของ Artisanal Coffee House คือบ้านที่อบอุ่นที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในผู้คน ธรรมชาติ และทุกขั้นตอนรายละเอียดของกาแฟสำหรับ HARUDOT BY NANA COFFEE ROASTERS เป็นอีกก้าวสำคัญของธุรกิจที่เติบโตภายใต้แบรนด์ NANA COFFEE ROASTERS ที่มี PASSION และ INSPIRATIONS ในการส่งมอบประสบการณ์ในโลกของกาแฟ ทุกเมนูกาแฟไม่ว่าจะเป็นเมนูคลาสสิค หรือเมนูซิกเนเจอร์ที่ถูกรังสรรค์ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรสชาติสุดพิเศษเฉพาะตัวจากเมล็ดกาแฟคุณภาพส่งตรงจากโรงคั่ว NANA COFFEE ROASTERY ใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้เมนูกาแฟคุณภาพแบรนด์คนไทยระดับซุปเปอร์พรีเมียม สร้างสรรค์ให้คอกาแฟได้ดื่มด่ำกับทุกประสบการณ์ รสชาติ บรรยากาศ ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับมากกว่าประสบการณ์การดื่มกาแฟ รวมไปถึงยังเกิดกระตุ้นให้ได้รับพลังและแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศของ HARUDOT BY NANA COFFEE ROASTERS เปิดบริการมาแล้วถึง 4 สาขารอบกรุง สุขุมวิท 22, สุขุมวิท 71, สาทร, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และกำลังเปิดตัวสาขาที่ 5 ชลบุรี เอาใจคอกาแฟและสายคาเฟ่ได้ปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดชลบุรีสาขาแรกที่อยู่นอกเขตกทม. โดยเปิดร้านต้องรับลูกค้าในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นวันแรก พร้อมให้ลูกค้าเปิดประสบการณ์ทางกาแฟกับแชมป์โลกกับ BAR TAKEOVER โดยคุณ Shih Yuan Hsu (Sherry) World Brewers Cup champion 2022 , Taiwan Brewers Cup Champion 2019-2020 และแน๊ต กษมา กันบุญ World Brewers Cup Champion 2018 Thailand National Brewers Cup Champion 2020 รวมไปถึงเปิดมุมมองอารยธรรมกาแฟผสมผสานงานศิลป์ ณ ใจกลางเมืองชลบุรีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ..ให้กับคุณทุกคนภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นไอความหอมกรุ่น ละมุนของกาแฟ โดยได้รับเกียรติจาก “ครูกุ้ง - วรงค์ ชลานุชพงศ์” ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ NANA COFFEE ROASTERS มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดของการขยายธุรกิจเปิดตัวสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีนักร้องสาวDIVA “นิว นภัสสร ภูธรใจ” ได้มาลองรังสรรค์เมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของ HARUDOT BY NANA COFFEE ROASTERS สาขาชลบุรีร่วมกับทีมบาริสต้า พร้อมแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟหลากหลายรสชาติ และเรื่องราวน่ารักๆ ในช่วง ARTS&MUSIC THERAPHY หัวข้อ “จุดเริ่มต้นจากเมล็ด..เล็ก..เล็ก” โดยมีนิวDIVAสาวโชว์บทเพลงไพเราะสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความสุข ในบรรยากาศสุดสร้างแรงบันดาลใจ!! และสาวนิวยังเตรียมผลงาน “รูปต้นไม้กาแฟ” จากฝีมืองานอาร์ตสะบัดปลายพู่กันของเธอเอง มอบเป็นของขวัญให้ครูกุ้งในโอกาสพิเศษนี้ด้วย โดยมี “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์” ผู้ที่มีความชื่นชอบในงานสถาปนิกและการออกแบบรับหน้าพิธีกรสำหรับ HARUDOT CHONBURI BY NANA COFFEE ROASTERS เป็นอีกหนึ่งสาขาที่พลาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นสาขาที่ตั้งใจให้เป็นเหมือนศูนย์รวมของผู้คน ธรรมชาติ และกาแฟ ในพื้นที่ชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นบาริสต้าที่ผ่านการเทรนนิ่งด้วยมาตรฐานจาก NANA COFFEE ROASTERS และการันตีคุณภาพเมล็ดกาแฟระดับซุปเปอร์พรีเมียม คั่วบดผ่านกรรมวิธีที่ได้คุณภาพ หอม และมีเอกลัษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ความรู้สึกดุจดั่งความแรกแย้มของฤดูใบไม้ผลิ ยังรวมไปถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมล็ดพันธุ์ที่เติบโต พร้อมกับโครงสร้างอาคารที่ผสมผสานการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและ Landcape ได้อย่างลงตัว ชวนน่าหลงใหล โดย “คุณเป้ จีรเวช หงสกุล” สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม แห่ง IDIN Architects ที่ผสมผสานอาคารกับธรรมชาติเข้าด้วยกัน เสมือนเมล็ดพันธ์ที่เติบโตขึ้นมาในการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับอาคาร 3 หลังที่มีความเชื่อมต่อกันด้วยรูปแบบ MODERN JAPANESE DESIGN สไตล์โดดเด่นลงตัวและงดงามมาก เรียกว่าได้ว่าคนรักกาแฟไม่ควรพลาดมาดื่มด่ำบรรยากาศและรับแสงธรรมชาติรอบตัว เพลิดเพลินไปกับดนตรีเพราะๆและงานศิลปะ ที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับตัวเองสำหรับคอกาแฟเมืองชลบุรีและนักท่องเที่ยวที่อยากหาจุดเริ่มต้นใหม่ๆจุดประกายความสำเร็จ พร้อมกับจิบกาแฟหอมละมุนเชิญได้ที่นี่ HARUDOT CHONBURI BY NANA COFFEE ROASTERS @ชลบุรี คลิกชมบรรยากาศมุมสวยๆและรายละเอียดของร้านได้ที่ https://www.facebook.com/harudot.chonburi/ ปักหมุดรอ แวะมาเช็คอินในโลกโซเชียลก่อนใครได้แล้ววันนี้!!