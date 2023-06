เป้าหมายใหม่ “กันสมาย” ชีวิตหลังออกจากสังกัด!!! เลือกเส้นทางใจรักเปิดร้านสักรายได้ดี

หล่อเท่เฮฮาอารมณ์ดี สำหรับนักแสดง “กันสมาย-ชนกันต์ อาพรสุทธินันท์” ที่เคยแจ้งเกิดจากตำนานซีรีส์วายสุดโด่งดัง “รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick)” และสานต่อผลงานในวงการซีรีส์มากกว่า 30 เรื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา หลังเฟดตัวออกจากสังกัดเพื่อมาทำตามเสียงหัวใจเรียกร้อง โดยการประกอบธุรกิจเปิดร้านสักชื่อว่า “TakeATatt Studio” แถมยังผันตัวเป็นยูทูปเบอร์ช่อง “4 MILLION” ที่คอนเทนต์โดนใจวัยรุ่นมากมาย งานนี้พิธีกรสุดหล่อ “แมทธิว ดีน” จากรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ทางช่อง MONO29 ขอไปตีซี้เรียนสัก ชวนคุยจุดเปลี่ยนที่ออกมาเดินตามฝันว่าสนุกแค่ไหน โดยหนุ่ม กัน เผยว่า“คือตอนแรกไม่ได้อยากเป็นดาราไม่ได้อยากมีชื่อเสียงครับ แต่ต้องขอบคุณคุณพ่อที่ขอให้เราไปลองแคสละครซีรีส์วายเรื่องแรกของประเทศไทย Love Sick จนมีผลงานต่อมาเรื่อง SOTUS The Series ที่ทำให้มีโอกาสได้ไปทัวร์หลายประเทศ เมื่อโด่งดังจนตัวเราเองยังไม่คิดเลยว่าจะได้ไปถึงจุดจุดนั้น เป็นสิ่งดี ๆ ในชีวิตอีกโมเมนต์หนึ่งเลย แต่หลังจากนั้นใช้คำว่าเฟดออกมาครับ ตอนนี้อายุเริ่มใกล้ 30 ปีละ มีความคิดว่ามีหลายอย่างที่อยากทำในชีวิต และอาชีพดารานักแสดงผมคิดว่ามีชื่อเสียงก็มีดรอปลงได้ เหมือนผมทุกวันนี้ก็ดรอปลงมาก เพราะต้องมีน้อง ๆ คลื่นลูกใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ แต่ผมเองไม่ได้น้อยใจกับความโด่งดังนะ เพราะผมไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรก แค่อยากเริ่มทำหลาย ๆ สิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ ผมแค่รู้สึกว่าคนเราเกิดมามีชีวิตแค่ครั้งเดียว ผมยังมีลู่ทางอีกเยอะที่จะใช้ทำมาหากิน แต่ขอทำในสิ่งที่ผมใฝ่ฝันคือการสัก ผมอยากสักตั้งแต่เด็ก อยากขับมอเตอร์ไซด์ อยากมีสังคม อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ไม่เห็นต้องรองั้นขอทำเลย จะให้ผมไปสักตอนอายุ 35-40 ปี ก็ไม่รูจะไปโชว์ใคร แสดงให้พ่อแม่เราเห็นละกันว่าสิ่งที่เราทำไม่เดือดร้อนนะ มันคือศิลปะ อนาคตยังมีแพลนจะขยายร้านด้วยซ้ำ สักมินิมอลรายได้ดีมาก เร็วง่ายจ่ายไวด้วยนะครับ”ใช้หัวใจนำทาง วางรากฐานเส้นทางชีวิตแบบ กันสมาย ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29