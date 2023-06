CJ MORE เอาใจสาวกเจ้าหญิงดิสนีย์ จับมือ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ส่งคอลเลกชัน DISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO พาเหรดขบวนสินค้าลิขสิทธิ์กว่า 50 รายการให้ช้อปกันได้แล้ววันนี้!

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดอัศจรรย์ และสร้างแรงบันดาลใจกับแคมเปญใหม่ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือของและในคอลเลกชันให้แฟนๆ ของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ได้เพลิดเพลินกับขบวนสินค้าลิขสิทธิ์ กว่า 50 รายการ .ไม่ว่าจะเป็น สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น เครื่องเขียน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในลวดลายสุดน่ารักของเหล่าคาแรกเตอร์ในดวงใจ อาทิ แอเรียล, ซินเดอเรลล่า, สโนว์ไวท์, ราพันเซล, และ แบลล์ ที่พร้อมให้ช้อปกันได้แล้ววันนี้ ที่ CJ MORE ทุกสาขาทั่วประเทศ!พุ่งตัวไปช้อปสินค้าลิขสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในคอลเลกชัน DISNEY PRINCESS จากแบรนด์ UNO กันได้แล้วที่ CJ MORE กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย โดยตรวจสอบหรือสาขาใกล้คุณได้ที่ https://www.cjexpress.co.th/branch ภายในงาน Disney100 at Asiatique และร้านค้าอย่างเป็นทางการ UNO & A-Home บนแอปพลิเคชัน Shopee และ Lazada ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CJ MORE หรือ Tiktok CJ MORETH