ปังมาก! มิสเอิร์ธไทยแลนด์ อีพี2 แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนใคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน (ดร.น้อง) ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวการประกวดนางงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์ MISS EARTH THAILAND 2023 For The Earth Episode2 ทั้งแปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนใคร และที่พลาดไม่ได้! พบกับ 3 แขกรับเชิญคนสำคัญ ที่จะมาร่วม “พันธกิจเพื่อโลก” ได้แก่ คุณศิธา ทิวารี,ครูครูธัญวัจน์ กมลวง์วัฒน์ และคุณหมอวาโย อัศวรุ่งเรือง ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในช่วง ERATH TALK นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ นักแสดง และเซเลบมาร่วมงาน อาทิ ดร.โก้ ธรีศักดิ์ พันธุจริยา, คุณเต๋า ทีวีพูล, คุณหมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห, คุณผิง สุภาวดี ทัพมาลัย, คุณปุ๋ย นิทัศน์ คุณกร ณัฐวัฒน์ รัชทาณิชย์ และคุณป๋อง ซีเบทโดย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน (ดร.น้อง) ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ที่มา และรายละเอียดการจัดงานฯ ว่า การจัดประกวด MISS EARTH THAILAND 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Mission For The Earth Episode 2" เนื่องจากต้องการสืบสานพันธกิจหรือภารกิจของเรายังไม่จบและไม่มีวันจบ เรายังยึดมั่นที่จะสร้างภาคต่อของนางงามผู้รักและใส่ใจในธรรมชาติต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างที่ทุกท่านเห็นเราจัดการประกาดมา 2 ปี ต้องยอมรับว่าเวทีเราอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ แต่ส่วนสำคัญของเราไม่ใช่สิ่งนั้น เพราะสิ่งสำคัญจริง ๆ และที่ภูมิใจมากคือเวที Miss Earth Thailand ของเราได้เพิ่มจำนวนประชากรที่รักและ ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ ในทุก ๆ ปีที่จัดการประกวด และหวังว่าสักวันพันธกิจของพวกเราจะไม่เป็นเพียงแค่พวกเราแต่กลายเป็นพันธกิจหลักของคนทั้งโลกด้วย“แน่นอนก่อนจะเข้าสู่ EP2 เรามี EP1 มาก่อนและถ้าจะมองเป็นภาพรวม 100 วันที่ผ่านมา Miss Earth Thailand ในหัวข้อ "Mission For The Earth" เราทำกิจกรรมเพื่อโลกกันมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลงพื้นที่เก็บขยะตามพื้นที่ต่าง, ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรมนุษย์เราให้ความสำคัญเท่าเที่ยมกัน , ร่วมปลูกป่า , เป็นวิทยากรในโครงการเกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ และอีกมากมาย”นอกจาก 100 วันที่ผ่านมา สู่ 100 วันหลังจากประกวด Miss Earth Thailand 2023 เรายังมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อโลก เพื่อนางงามอีกมากมาย หลัก ๆ เรื่องนโยบายการดูแลรักษาโลกเป็นพันธกิจหลักอยู่แล้ว เราทำมาดีแล้ว และจะทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมต่อไป และที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ เราจะมีนโยบายพิเศษต่าง ๆ ขึ้นมาหลายนโยบาย เช่น นโยบายจัดตั้งเป็นกองทุนดูแลนางงามขึ้นมาเพื่อดูแลเหล่าบรรดานางงามให้ได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปในระยะยาว , นโยบายการขยายฐานคนดูนางงามเข้าสู่กลุ่มอื่นมากขึ้น โดยการให้นางงามเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มผู้ชมต่างๆ เช่น เหล่าบรรดานักกีฬาฟุตบอลผู้ชาย เป็นต้น , รวมไปถึงนโยบายการสานสัมพันธ์ระหว่างเวทีต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอีกหลายนโยบายที่เราตั้งใจจะทำ และให้ไว้เป็นสนธิสัญญาต่อโลกใบนี้ไว้ทั้งนี้ ดร.สิริกานต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอฝากการประกวดและขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจและมีหัวใจรักโลกมาร่วมเป็นกองกำลัง Miss Earth ไปกับเราด้วยนะคะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB Miss Earth Thailand https://www.facebook.com/missearth.th?mibextid=LQQJ4d#missearththailand2023 #met2023 #พันธกิจเพื่อโลก #missionfortheearthep2 #EarthTalk #MissEarth #พันธกิจมิสเอิร์ธไทยแลนด์