54Entertainment และ Hatchery ไม่ทำให้ผิดหวัง! จัดเต็มแสง สี เสียง สุดอลังในคอนเสิร์ต “M[a]Y Concert 2023 in Bangkok”

ต่อเนื่องความสนุกกันด้วยวง Kep1er ที่ขนเพลงฮิตคุ้นหูมาฝากถึง 5 เพลง WA DA DA, We fresh, Up!, Back to the city และเพลง Giddy ต่อไปเป็นคิวของศิลปินหนุ่มแรปเปอร์ ,นักร้อง และโปรดิวเซอร์มากความสามารถแห่งค่าย AOMG อย่างหนุ่ม GRAY ที่แสดงความมันอย่างต่อเนื่องเรียกเสียงกรี๊ดและความคึกคักจากคนดูได้เป็นอย่างดี งานนี้ขนเพลงมาฝากแฟนๆ ชุดใหญ่ เริ่มด้วย Dream Chaser, Show Window, TMI+Summer Night Remix, I Don’t Love You, Make Love, STAY THE NIGHT, U, ON AIR, LOSE CONTROL + Just Do It และ Who You





สุดท้ายถึงคิวของ NCT 127 ที่ทุกคนรอคอย งานนี้โชว์พลังการแสดงและความสนุกแบบจัดเต็ม กับเพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึง 영웅 (英雄; Kick It), 1,2,7(Time Stops), Ay-yo, Faster และ 질주 (2 Baddies)





เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตศิลปินเค-ป็อป คุณภาพคับแก้วเพราะงานคอนเสิร์ต “M[a]Y Concert 2023 in Bangkok” นอกจากจะเต็มอิ่มกับโปรดักชั่นสุดอลังการแล้ว ศิลปินทั้ง 4 ยังขนโชว์ดีๆ มาฝากแฟนคลับแบบจัดเต็มแถมยังเดินรอบเวทีสุดพิเศษที่ล้อมรอบคนดูให้ได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆ ให้ผู้ชมได้เก็บความประทับใจกลับบ้านกันอย่างเต็มอิ่ม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเคป็อปที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้เป็นอย่างมากกับงานคอนเสิร์ตที่ผู้จัดใจดี(ไฟว์ โฟร์ เอนเตอร์เทนเมนท์) และ(แฮทเชรี่) เล่นใหญ่จัดเต็ม ทุ่มโปรดักชั่นกันแบบอลังการงานสร้าง เพื่อเสิร์ฟความสนุกขั้นสุด ให้แก่แฟนๆ ของและสำหรับงานคอนเสิร์ตอุ่นเครื่องกันด้วยงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ในช่วงสายๆ ของเช้าวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่มี ดีเจนุ้ย เป็นพิธีกร สร้างสีสันกับงานได้เป็นอย่างดี เริ่มงานแถลงข่าวกันด้วยศิลปินที่หยอดคำหวาน ประทับใจคนไทยน่ารักยิ้มแย้ม แถมยังมีอุบเตรียมโชว์พิเศษไว้สำหรับงานนี้อีกด้วย ต่อด้วยวงที่ตั้งใจเตรียมภาษาไทยมาอ้อนแฟนคลับเต็มที่ “คิดถึงแฟนๆ มากเลยค่ะ”และก็มาถึงคิวของที่กล่าวขอบคุณแฟนชาวไทยกับกระแสตอบรับเวิล์ดทัวร์ล่าสุด พร้อมเผยว่ามีศิลปินไทยที่อยากจะร่วมทำเพลงด้วยหลังจากนี้ ก่อนจะปิดท้ายงานแถลงข่าวกันด้วยที่บอกว่าห่างหายไทยไป6เดือน คิดถึงพลังเสียงของแฟนคลับทุกคน และแย้มข่าวดีกำลังเริ่มอัดเสียงเพลงในอัลบั้มใหม่กันแล้วด้วยและแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่จะเข้าชมการแสดงในช่วงเย็นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ฮอลล์ 1-2 บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความคึกคัก มีแฟนๆ มารอเข้าชมการแสดงตั้งแต่ช่วงบ่าย และเมื่อถึงเวลาคอนเสิร์ตเริ่ม เปิดฉากความสนุกกันด้วยวงที่ขนเพลง GOT' YA, Draw, Alarm มาโชว์ก่อนจะเรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างดี กับการร้องเพลงไทย FIRST LOVE(ต้องชอบแค่ไหน) และเสียงกรี๊ดก็ยิ่งดังคูณสอง เมื่อเจ้าของเพลงตัวจริงอย่าง(เพรทเซล) ได้ออกมาร่วมร้องแจมด้วย ก่อนที่ ICHILLIN' จะร้องปิดท้ายเพลงตัวเองอีก 2 เพลง Siren และ La Luna[Remix]