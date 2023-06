กระแส “เจนนี่” ใน The Idol ทำลือสนั่นอีกครั้ง เตรียมโผล่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เค-ป็อปเล่นหนังมาร์เวล

ตามรายงานจากทาง Dispatch ระบุว่า เจนนี่ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมซูเปอร์ฮีโร่เอเชียกลุ่มแรก โดยมีชื่อว่า “Team Agents of Atlas”โดยคาดว่าเธอน่าจะรับบทเป็น โซลฮี หรือ ลูน่า สโนว์ นักร้องเค-ป๊อป และ ซูเปอร์ฮีโร่สาว ที่สามารถใช้เสียงในการจีดการน้ำแข็งเพื่อปกป้องผู้คนใน แปซิฟิก ริม และทั่วโลกลูน่ามีความสามารถพูดได้ทั้งภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ทำให้ เจนนี่ ดูเหมาะสมกับบทบาทนี้มากก่อนหน้านี้เมื่อปี 2020 ผู้ที่เคยพากย์เสียงตัวละคร ลูน่า ในวิดีโอเกม Marvel Super War ก็คือ ลูน่า ไอดอลสาวจากวง f(x)อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่า เจนนี่ BlackPink จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ของจักรวาลมาร์เวลหรือไม่ก่อนหน้านี่ Dispatch เคยเผยข่าวลือตั้งแต่ต้นปีเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า เจนนี่ ได้เข้าร่วมคัดตัวนักแสดงกับทางมาร์เวล แต่ทางแฟนๆระบุว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2022 แล้วโดยแฟนๆตาดีสังเกตเห็นว่า นักแสดงเอเชียหลายคนที่เคยน่วมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลมาร์เวลทั้ง ฟาล่า เฉิน จาก (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), คลอเดีย คิม (Avengers: Age of Ultron) and เบเนดิกต์ หว่อง (Doctor Strange) ต่างก็กดติดตามอินสตาแกรมของ เจนนี่แม้แต่ ซีมู หลิว ซูเปอร์ฮีโร่จากเรื่อง Shang-Chi ก็มีคนเห็นว่าเขาไปร่วมชมคอนเสิร์ต Born Pink World Tour ของ BlackPink ที่ ลอสแองเจลิสด้วย โดยมาพร้อมกับ แอลลิสัน ชู แฟนสาวที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของวงเคป็อปในค่ายเพลงของอเมริกาด้วย