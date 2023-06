“เพลง ชนม์ทิดา” สุดเศร้าโพสต์รูปคุณพ่อ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” อุ้มน้องหมาที่เพิ่งจากไป พร้อมฝากดูแลกันให้ดีๆนะ

เรียกว่าทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุดสาวสวยออกมาโพสต์รูปและแคปชั่นบีบหัวใจสูญเสียน้องหมาสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปเมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ อุ้มเจ้าด้วยความรัก คิดถึงสุดอาลัย พร้อมระบุข้อความว่า“Say hi to Daddy for me TJ & Lady เมื่อวันเกิดพ่อเอ๋ที่ผ่านมา พ่อเพิ่งมีโอกาสได้เจอ TJ ในรอบหลายปี…และยังบอกอยู่เลยว่า “โห TJ อายุยืนมากกกกเลยนะเนี่ย”มาวันนี้ 09.06.23 TJ หลับปุ๋ย หลับสนิท ไม่ยอมตื่นเลย…TJ ไปวิ่งเล่นรอบนฟ้ากับพ่อเอ๋นะลูก ฝากบอกพ่อเอ๋ด้วยว่าคนทางนี้คิดถึงพ่อเอ๋สุดหัวใจ และรอคอยวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้งในวันนีั TJ และ Lady ออกเดินทางไปหาพ่อเอ๋ด้วยกัน…ดูแลกันดีๆนะ 🐾 You will forever be in our hearts.”