เปิดรับสมัครค้นหา ‘A-Class Girls Thailand 2023’

แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’ เปิดรับสมัคร!!! ‘A-Class Girls Thailand 2023’ เปิดตำนานสาวสวยสุดเซ็กซี่ระดับ A-class เพื่อเฟ้นหา Image Girl ของงาน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’ โอกาสสำหรับสาวสวยที่มีความสามารถ มีความมั่นใจ มีสไตล์โดดเด่น พร้อมเป็น Sexy Model คนใหม่ของวงการ! รับสมัคร วันนี้ – 12 มิถุนายนนี้ ทางช่องทาง Line Official : @bangkokautosalon‘A-Class Girls Thailand 2023’ เปิดรับสมัครสาวๆที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี โดยสามารถสมัครเข้ามาชิงโอกาสครั้งนี้กันได้ผ่านช่องทาง Online เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2566 และเข้ารอบสู่ออดิชั่นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 จากนั้นจะ ประกาศผล 4 คนสุดท้ายวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เพื่อเข้าสู่รอบตัดสินค้นหา The Winner ในงาน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’ มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรม พร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนห้ามพลาด! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @bangkokautosalon หรือ โทร 02-508-8156