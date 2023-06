รมว. สุชาติ ส่ง ผู้ช่วย รมว. เปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิด ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงาน ณ บริเวณเวทีกลาง Hall EH 100 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาหลายมิติ และการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะในภาคแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในวันนี้ เป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกคนอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส่ และใส่ใจการบริการทำงานรวดเร็วด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ธีมงาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีงานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้ว่างงาน และทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ มีรายได้ โดยส่งเสริมการมีงานทำ และการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการเร่งรัดและผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน โดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ สอดคล้องกับกิจกรรมภายในงาน ที่ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา 904 (โคก หนอง นา) กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้วย Platform ไทยมีงานทำ กิจกรรมนัดพบแรงงานด้วยการนำตำแหน่งงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน กิจกรรมสร้างงาน พัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้ก้าวไปสู่การเป็น Start Up และการเป็นเจ้าของกิจการภายในงาน ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New-curve ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และนครราชสีมา สลับหมุนเวียนตลอดช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมชมโซนต่างๆ ภายในงาน อาทิ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา 904 (โคก หนอง นา) โซนประกันสังคม กับกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โซนไทยมีงานทำ รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ และลงทะเบียนสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์สำหรับกิจกรรมเด่นๆ ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ที่มีตลอด 3 วันงานนี้วันที่ 8 มิถุนายน 2566- เสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพได้อย่างไรในยุคดิจิทัล” โดยคุณนิว วรรณรัชต์ เจ้าของเพจ Go Alone Around- มินิคอนเสิร์ตจาก YOURMOODวันที่ 9 มิถุนายน 2566- เสวนาในหัวข้อ “การสร้างตัวตนสู่การสร้างรายได้บน TIKTOK แพลทฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบัน” โดยคุณชาติศักดิ์ มหาทา หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ เอแคลร์ จือปาก- มินิคอนเสิร์ตจาก มีนตรา อินทิราวันที่ 10 มิถุนายน 2566- เสวนาในหัวข้อ “การเกษตรเพื่อความยั่งยืน” โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์ชาวบ้านเทพแห่งเกษตร- และ “สมัครงานอย่างไรถึงได้งาน” โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน- มินิคอนเสิร์ตจาก ปราง ปรางทิพย์สามารถไปร่วมงานกับ โครงการดีๆ จากรัฐบาล จัดงานโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน “Job Expo Thailand 2023 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” วันที่ 8-10 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH100-102”