ประกาศผล 8 วงสุดท้ายเวที THE WAY Artist Intern Camp ด้าน “แพท” ยอมรับวงมัธยมฝีมือเทียบเท่ามืออาชีพ

เดินเกมเร็วหลังจาก THE WAY Artist Intern Camp ประกาศผล 32 วงสุดท้ายที่เข้ารอบไปแล้ว พี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล และทีม WAY-T CREATION ปิดพื้นที่เปิดเวทีให้น้องๆทั้ง 32 วง โชว์สดกลางสยามสแควร์ โดยมี Guideliner อย่าง โอม Cocktail, แพท วง Klear, จ๋าย TaitosmitH (ไททศมิตร), โอ แว่นใหญ่ รวมทั้ง Campmaster โอ๋ เจษฎา สุขทรามร หรือ “โอ๋ ดูบาดู” และเหล่า Main Supporter กูรูวงการเพลงมาร่วมชมโชว์สดและให้คาแนะนาพร้อมคัดลือกผู้เข้ารอบ 8 วงสุดท้าย ใช้เวลา 2 วันในการโชว์จนครบ 32 วง ท้ายที่สุดศิลปินอินเทิร์น 8 วงนี้ผ่านเข้ารอบ วง หางนกยูง จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร , วง แดนสนธยา จากโรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ , วง MORSOR จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต , วง WHITE LIE จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพฯ ,วง MARKET FEEL จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จ. นนทบุรี , วง SWEET DANGER จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายการศึกษานานาชาติ จ.ชลบุรี , วง EYERICE จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จ.กรุงเทพฯ และ วง TRACKTONES จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลโหวตจาก FC ทั่วประเทศซึ่ง วง Popular Vote คือ วง WHITE LIE จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพพฯแพท หนึ่งใน Guideliner ของโปรเจกต์ ซึ่งร่วมคัดเลือกน้องกว่า 600 โรงเรียนเหลือ 32 วง และร่วมชมโชว์สดกลางสยามสแควร์พร้อมให้คาแนะนาน้องๆตลอด 2 วันเต็ม ประทับใจกับฝีมือของน้องๆวัยมัธยมทุกวง แพท Post ลง IG ส่วนตัวถึงความประทับใจที่มีกับน้องๆว่า “นั่งดู Audition น้องๆแล้วก็ตื้นตันใจ น้องๆเดี๋ยวนี้เก่งกันมากๆ บางวงเล่นได้เทียบเท่ามืออาชีพเลยจริงๆค่ะ แต่การคัดเลือกก็แปลว่าจะมีวงที่ได้ไปต่อและวงที่ต้องหยุดรอก่อนและนี่คือข้อความที่แพทอยากส่งถึงน้องๆค่ะ “ถ้าเราอยากเป็นศิลปิน ไม่มีเวทีไหนหรือคาพูดของใครจะหยุดเราไว้ได้ ไม่ต้องรอ ลุยไปเลย ใจมันได้ก็คือได้!!”ดีใจที่ตัวเองได้นั่งเป็นหนึ่งใน Guideliners ของ THE WAY Artist Intern Camp ขอบคุณโปรเจกต์ดีๆที่ให้โอกาสกับน้องๆได้เริ่มต้นเดินตามฝันของตัวเอง” ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้ที่ Official Website : https://www.TheWayArtistInternCamp.com, FB : https://www.facebook.com/TheWayArtistInternCamp , Call Center : 097-231-0386 Email : thewayproject2023@gmail.com และ LINE Official Account : @TheWayAIC