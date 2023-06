L’Oréal Professionnel ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้าน Hair Tech & Color พร้อมคอนเซ็ปต์ ‘Rendezvous With Future You’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมสูตรใหม่ของ iNOA เผยลุคใหม่ “ปิง - กฤตนัน”

L’Oréal Professionnel (ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล) ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ตอกย้ำการเป็นผู้นำของตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับช่างผมมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง จัดงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Rendezvous With Future You’ กล้าที่จะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เริ่ดกว่าเดิม! ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมสูตรใหม่ของ iNOA (อินัว) ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนเม็ดสีสู่เส้นผมและบำรุงให้ผมสุขภาพดีด้วย Oil Delivery System เอกสิทธิ์เฉพาะลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนลเท่านั้น พร้อมเป็นสูตร Vegan ปรับปรุงใหม่ล่าสุด อีกทั้งเป็นแบรนด์แรกที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดไฮเทคอย่างแอปพลิเคชั่น iNOA [iD] เพื่อยกระดับประสบการณ์การทำสีผมให้คนรุ่นใหม่ ทั้งธุรกิจซาลอน ช่างทำผม และผู้บริโภคผ่าน Augmented Reality ที่นับว่าเป็นแบรนด์แรกที่มีเทคโนโลยี Tailored Made & Customized Experience ในซาลอน รวมถึงเสริมทักษะความสามารถของซาลอนและช่างทำผมจาก Online Course ด้วย L’Oréal Accessงานครั้งนี้ ได้เนรมิตพื้นที่ห้อง Ballroom 1-3 ชั้น 1 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งซาลอนพาร์ตเนอร์ ช่างทำผม และสื่อมวลชนได้สัมผัสถึง Brand Heritage ประวัติและวิวัฒนาการของ L’Oréal Professionnel พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมใหม่ iNOA (อินัว) ซึ่งย่อมาจาก Innovation No Ammonia ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมถาวรที่ปราศจากแอมโมเนีย จึงมอบประสบการณ์เหนือขั้นกับการทำสีผมที่ไร้กลิ่นและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ ให้ความรู้สึกเบาสบายระหว่างทำ มาพร้อมกับเทคโนโลยี Oil Delivery System ที่ใช้ออยล์ในการขับเคลื่อนเม็ดสีเข้าสู่เส้นผมพร้อมบำรุงให้ผมสุขภาพดี เปล่งประกายเงางาม พร้อมผลลัพธ์สีผมเด่นชัด และ iNOA เป็น สูตร Vegan ทั้งหมดที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2023 และมีเฉดสีให้เลือกมากถึง 68 เฉดสี รวมถึงได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น iNOA [iD] เอื้ออำนวยให้ช่างทำผมและซาลอนวิเคราะห์ตรวจสภาพเส้นผม พร้อมเลือกโทนสีผมตั้งแต่ช่วงโคนจนจรดปลายให้กับลูกค้า และการลองสีผมเสมือนจริงผ่าน AR ก่อนลงมือทำสีจริง รวมถึงรับสูตรสีผมและขั้นตอนการทำสำหรับลุคสีผมที่ต้องการ ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์วิเคราะห์สีผมอย่างมืออาชีพ ออกแบบโดยช่างทำผมโปรเพื่อคุณโดยเฉพาะจากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานกับ Hair Color Show จัดเต็มแสงและสี On Stage โดย คุณก้อง - กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา Brand Professional Ambassador ร่วมกับ Mr.Berni Ottjes Global Color Ambassador สร้างสรรค์ลุคสีผมด้วยผลิตภัณฑ์ iNOA ให้กับนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมเป็นแบบในครั้งนี้ อาทิ คุณต้าเหนิง - กัญญาวีร์ สองเมือง และ คุณปิง - กฤตนัน อัญชนานันท์“การได้ร่วมงานในฐานะ Brand Professional Ambassador ของแบรนด์ L’Oréal Professionnel และ คุณ Berni Ottjes Global Color Ambassador เพื่อครีเอทลุคสีผมให้ Hair Color Show ครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ครับ ที่ได้เป็นตัวแทนช่างทำผมและซาลอนไทยแสดงฝีมือให้ผู้คนในวงการผมระดับโลกได้เห็น เและที่ขาดไม่ได้เลย ลุคสีผมวันนี้ต้องยอมรับในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนผม iNOA คือ ดีมากๆ ได้สีผมที่ตรงตามความต้องการ และสภาพเส้นผมหลังเปลี่ยนสียังดูสุขภาพดีด้วย ซึ่งทางแบรนด์มี Hair Tech ต่างๆ ที่คอยซัพพอร์ตให้ช่างทำผมและซาลอนทำงานได้สะดวก แม่นยำขึ้น ได้สีผมตรงตามความต้องการของทุกคนแน่นอนครับ” คุณก้อง - กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา Brand Professional Ambassador กล่าว“ชอบและประทับใจกับลุคสีผมนี้มากๆ ค่ะ ดูเปลี่ยนไปเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเห็น จนตอนนี้รู้สึกสนุก ตื่นเต้น และเซอร์ไพรส์กับการได้เปลี่ยนลุคกับพี่ก้องในวันนี้ แถมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ค่ะ” คุณต้าเหนิง - กัญญาวีร์ สองเมือง“เป็นลุคใหม่ของปิงเลยครับกับสีผมนี้ เชื่อว่าแฟนๆ ไม่เคยเห็นแน่นอน ซึ่งผมชอบมากๆ ครับ และรู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์วันนี้ ขอบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่และจัดเต็มมากๆ ครับ” คุณปิง - กฤตนัน อัญชนานันท์สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนสีผมใหม่ด้วย iNOA (อินัว) ได้แล้ววันนี้ที่ร้านซาลอนพาร์ตเนอร์กับ L’Oréal Professionnel ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ#LorealProTH #NewiNOATH #iNOA #RendezvousWithFutureYou