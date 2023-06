เพอร์นอต ริคาร์ด เปิดตัวโครงการรณรงค์ “Drink More Water”(ดื่มน้ำหน่อย) ที่จะเปิดตัวในไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของความ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการดื่มสุราอย่างมีความรับผิดชอบทั่วเอเชีย

เพอร์นอต ริคาร์ด กำลังขยายโครงการรณรงค์ “Drink More Water” ที่จะเผยแพร่ทางดิจิทัลในไทย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มน้ำและการดื่มสุราให้ช้าลง โครงการรณรงค์ “Drink More Water” ได้รับการเปิดตัวในปี 2021 ในยุโรป แอฟริกา และลาตินอเมริกา และประสบความสําเร็จในการเข้าถึงผู้คนมากกว่า 110 ล้านคนใน 3 ทวีป และในวันที่ 5 มิถุนายน 2023 นี้จะมีการขยายโครงการรณรงค์นี้ในอีก 14 ประเทศทั่วเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยสื่อเผยแพร่ชุดใหม่ที่ปรับให้เหมาะกับภูมิภาคนี้ เป้าหมายคือการเข้าถึงผู้คนมากกว่า 87 ล้านคนทั่วเอเชียเพอร์นอต ริคาร์ด (Pernod Ricard) ในฐานะบริษัทสุราระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกและ “ผู้สร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุข” เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ช่วงเวลาของความสนุกสนานนั้นไม่จำเป็นจะต้องมากเกินพอดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีบทบาทสําคัญในการป้องกันและลดการดื่มสุราเกินขนาด โดยการดำเนินกิจกรรมร่วมกับบรรดาสมาชิกในอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม รัฐบาล และหน่วยงานทางการของท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันและกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกโดยรวมโครงการรณรงค์ “Drink More Water” ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่มีมายาวนานของบริษัทในการพยายามลดพฤติกรรมการดื่มที่เป็นอันตราย เช่น การดื่มหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วหันมาส่งเสริมการดื่มสุราอย่างมีความรับผิดชอบในกลุ่มของผู้ที่ต้องการจะดื่มการดื่มนํ้าในระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดนํ้าและช่วยปกป้องสมอง ดังนั้นเราจึงแนะนำอย่างยิ่งให้พักดื่มนํ้าสักแก้วในระหว่างดื่มสุรา การแสดงภาพให้ผู้บริโภคเห็นว่ามีการแสดงความยินดีด้วยการชนแก้วนํ้ากันในงานเลี้ยงสังสรรค์ 3 งานที่มักจัดขึ้นบ่อย ๆ ในเอเชีย เช่น งานสังสรรค์ในบาร์, ระหว่างมื้ออาหารทางธุรกิจ และในไนท์คลับ โครงการรณรงค์ “Drink More Water” จึงเน้นความสําคัญของการเลือกดื่มอย่างเหมาะสมในคํ่าคืนแห่งความสนุกสนานที่น่าจดจำอย่างแท้จริงโครงการรณรงค์นี้จะดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมุ่งที่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ดื่มสุราได้แล้ว ไปจนถึงผู้มีอายุ 35 ปี (หรือ 55 ปี) และจะจัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมในรูปแบบทั่วไปผ่านช่องทางของพันธมิตรของเรา สําหรับในประเทศไทย เป้าหมายคือการเข้าถึงผู้บริโภคจำนวน 4.2 ล้านคนเป็นอย่างน้อยนายจอห์น โอซุลลิแวน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย)จากัด กล่าวว่า “โครงการรณรงค์ “Drink More Water” เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สะท้อนถึงพันธกิจที่เพอร์นอต ริคาร์ดยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือ การสร้างความมั่นใจว่า แบรนด์ของเราส่งเสริมช่วงเวลาของความสนุกสนานที่มีความรับผิดชอบ ด้วยความสําเร็จของโครงการรณรงค์นี้จนถึงปัจจุบัน เราจึงเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเปิดตัวโครงการที่สําคัญนี้ในไทยพันธกิจของเราในการสร้างช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์ ทำให้เราต้องส่งเสริมผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบว่าควรดื่มหรือไม่ ดื่มเมื่อใด ดื่มอย่างไร และดื่มในปริมาณเท่าใด”ต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ “Drink More Water” โปรดไปที่ drinkmorewater.asia และค้นหา #drinkmorewater บน Facebook และ Instagram