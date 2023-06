“น้องเนย” ลูกสาว “กวาง กมลชนก” ยิ่งโตยิ่งสวย ได้รับโหวตให้เป็น A Star is Born งาน Prom ของโรงเรียน

เรียกได้ว่ายิ่งโตเป็นสาว ก็ยิ่งสวยเหมือนคุณแม่สุดๆ สำหรับลูกสาวคนเก่งของคุณแม่นักแสดงมากฝีมือและคุณพ่อซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่ได้ออกมาโพสต์ภาพเรื่องราวน่ายินดีที่ลูกสาวเรียนจบ High School จากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี(RIS) เข้าพิธีรับ Diploma และได้เกียรตินิยม นอกจากนั้นยังสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering(ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาRobotic and Artificial Intelligence Engineering (Robot and AI) โดยทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีโดยล่าสุดได้ออกมาโพสต์ตอกย้ำความสวยสดใสของลูกสาวในชุดเดรสยาวเกาะอกสีฟ้าสดใส พร้อมแคปชั่นว่าและอีกแคปชั่นท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามากดไลก์คอมเมนต์ชื่นชมน้องเนยว่าสวย สง่างามมาก เหมือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ลงตัวมากๆ