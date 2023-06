ฟาดมาก! "เอ-ศุภชัย" เผยความลับ 20 ปี สู่นักปั้นซุปตาร์...สวยยืนหนึ่ง

ทำเอาวงการบันเทิงร้อนฉ่า! เมื่อนักปั้นมือทองแถวหน้าของเมืองไทย ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ออร่าพุ่งปาดหน้าเหล่าบรรดาซุปตาร์ตัวพ่อตัวแม่ตัวท็อปตกงานกันเป็นแถว เมื่อแม่มาแล้วทุกคนต้องหลบ ล่าสุดควบเก้าอี้ซีอีโอ บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด จับมือกับบริษัทมหาชนแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารเสริมอันดับ 1 ของประเทศ ที่จะมาเผยความลับสวยสับปังตามแบบฉบับซุปตาร์ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นศาสตร์แห่งการชะลอวัย (Anti- Aging) เพิ่มความยาวและลดการหดสั้นของ “เทโลเมียร์” ที่จะช่วยคงความอ่อนเยาว์ที่ต้นเหตุ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศ ได้สวยใสยืนหนึ่งบอกลาความแก่ ความเหี่ยว เพิ่มอายุขัยให้ผิวล้ำลึกไปถึงระดับเซลล์ ผิวขาวใสเด้งแลดูอ่อนกว่าวัยด้วย A SECRET MULTI COLLAGEN PLUS VITAMIN ที่ เอ-ศุภชัย คอนเฟิร์มว่า พี่เอทำต้องดีที่สุด คัดสรรจัดเต็มสารสกัดนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก สู่สุดยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มความยาวเทโลเมียร์และคอลเลาเจน 3 ชนิดที่มีครบจบในซองเดียว ทั้ง บำรุงผิว เล็บ ผม ข้อต่างๆในร่างกาย ที่สุดแห่งเคล็ดลับการดูแลตัวเองของเหล่าดาราซุปตาร์“ทุกคนมีความลับในการดูแลตัวเองกันใช่มั้ยคะ พี่เอก็มีค่ะ และความลับของพี่เอมันสั่งสมมาจากประสบการณ์ของตัวเองมากว่า 20 ปี ที่จะทำยังไงให้ตัวเองและดาราในสังกัดที่พี่เอดูแลอยู่ดูดีดูเริ่ด ผิวเปล่งปลั่ง เปล่งประกายมีออร่า พอเวลาเข้ากล้องจะได้โดดเด่นทะลุกล้องออกมา ตลอดหลายปี มีหลายคนถามเคล็ดลับดูแลตัวเองและดาราในสังกัดของพี่เอเยอะมาก และวันนี้พี่เอคิดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมาแนะนำสูตรลับเฉพาะที่ทุกคนต้องร้องว้าว ไปกับผลิตภัณฑ์ A SECRET MULTI COLLAGEN PLUS VITAMIN นวัตกรรมที่เป็นศาสตร์แห่งการชะลอวัย (Anti-Aging) ช่วยยืดสายเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้น และยังป้องกันไม่ให้หดสั้นลง ช่วยคงความอ่อนเยาว์ หน้าเด็กกว่าอายุ พี่เอบอกเลยว่าเทโลเมียร์ยิ่งยาวยิ่งดีมันทำให้เราไม่แก่หรือถ้าจะแก่ก็แบบช้าลงไปอีกเป็นสิบๆ ปี แถมยังทำให้มีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเทโลเมียร์สั้นลงก็จะทำให้คนนั้นหน้าแก่ ผิวเหี่ยวลง สุขภาพไม่แข็งแรงได้นะคะ พี่เอบอกเลยว่าสารสกัดจากเปลือกสนนิวซีแลนด์ที่อยู่ใน A SECRET สามารถช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์และชะลอการหดสั้นได้โดยตรง และดีมากๆ เท่านั้นยังไม่พอระดับพี่เอทำมันต้องดีที่สุด A SECRET เรายังได้รวมสารสกัดนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีงานวิจัยรองรับมารวมไว้แบบครบจบในซองเดียว นอกจากเรื่องเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ที่ได้จากเปลือกสนนิวซีแลนด์แล้ว ของเรายังอัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนถึง 3 ชนิด นั่นก็คือ คอลลาเจนไดเปปไทด์, คอลลาเจนไตรเปปไทด์ จากปลาธิราเพียร์ ตัว TOP จากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยให้ผิวยกระชับ บำรุงผิวให้สว่างสดใส คอลลาเจนไทพ์ทู จากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้ช่วยบำรุงข้อต่อทุกส่วนอย่างตรงจุด เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีสารสกัดพรีเมี่ยมอีกกว่า 16 ชนิด เยอะมากจริงๆ ที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียว แถมโรงงาน ดีโอดี ไบโอเทคฯ ที่ผลิตให้พี่เอเนี่ย การันตีได้เลยว่าเป็นโรงงานมหาชนอันดับ 1 ของประเทศพี่เอเตรียมของที่ดีที่สุดไว้ให้ทุกคนตรงนี้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเสริมเทโลเมียร์, คอลลาเจน และสารสกัดพรีเมี่ยมที่ผ่านการคัดสรรให้ได้ตัวที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ที่จะมาช่วยทำงานเสริมประสิทธิภาพกันได้อย่างดีเยี่ยมทั้งเรื่องการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์-ลดความสั้น ชะลอวัย หน้าเด็ก สุขภาพดี แถมมีคอลเจนที่มีครบทุกตัว ทั้งบำรุงผิว เล็บ ผม ข้อต่างๆในร่างกาย ครบจบในซองเดียว คุณภาพคับกล่องขนาดนี้ มาซื้อหรือมาเป็นตัวแทนจำหน่าย A SECRET MULTI COLLAGEN PLUS VITAMIN กันเยอะๆ นะคะ”โอ้โห! แม่เอ-ศุภชัย นักปั้นมือ 1 ที่ปั้นดาราระดับซุปตาร์ของประเทศมานักต่อนัก งัดของดีมาทำสุดยอดแบรนด์คอลลาเจนเป็นของตัวเองให้คนไทยได้สวยปังออร่าพุ่งแบบดาราขนาดนี้ ใครอยากเป๊ะ อยากมีออร่า รีบทักไปที่ตัวแทนจำหน่าย หรือ line: @asecret ด่วนๆ A SECRET MULTI COLLAGEN PLUS VITAMIN คอลลาเจนเพื่อผิวปังซุปตาร์ตัวจริง