“แอฟ ทักษอร” โพสต์ภาพหวานอวยพรวันเกิด “นนกุล” แฟนคลับลั่นเปิดตัวซะทีเถอะ

กำลังเป็นสาวฮอตคนนึงในวงการเลย เพราะตอนนี้แม่ถูกจับจิ้นกับหนุ่มหลายคนมาก ซึ่งหนุ่มแต่ละคนก็มีเอฟซี พร้อมชิปให้ลงเรือลำเดียวกันแทบทั้งนั้น ล่าสุด แอฟ โพสต์ภาพหวานคเอียงหัวซบไหล่ อวยพรวันเกิดที่แม้ว่าจะเป็นภาพจากเบื้องหลังละคร แต่แฟนๆ ก็ฟินไม่น้อย พร้อมแคปชั่นว่า…"Wishing you nothing but the best HBD ! @nonkul ขอให้ถอนหายใจน้อยลง หัวเราะเยอะขึ้นนะคะ 🎂❤️🎉🎉🎉รูปเซ็ตเดียวกับปีที่แล้ว รูปคู่มีเท่านี้ 😅"ซึ่งงานนี้ นนกุล ก็ได้เข้ามาตอบกลับไว้ว่า "ขอบคุณครับน้องเฟรชชี่ 😍😂❤️"ท่ามกลางเสียงแซวและเสียเชียร์ให้เปิดตัวเสียทีเถอะ หลังจากที่ แอฟ-นนกุล เคยมีภาพไปชมคอนเสิร์ตออเคสตราด้วยกัน พร้อมน้อง “ปีใหม่”