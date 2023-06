“มีน-ปิง” แรงอย่างต่อเนื่อง! “อิทส์สกินไทยแลนด์” ฉลองความปัง…พรีเซ็นเตอร์ไทยคู่แรกของแบรนด์ พร้อมกิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดพิเศษ

It’S SKIN Thailand สร้างปรากฏการณ์ความฟิน จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “It’S SKIN x MeenPing Color on you” จับคู่จิ้นกระแสปัง “มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์” และ “ปิง กฤตนัน อัญชนานันท์” จากซีรีส์ อัยย์หลงไน๋ (Ai Long Nhai The Series) พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติ, สื่อมวลชน และแฟนคลับ ผู้โชคดี 110 ท่าน เข้าร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของเซรั่ม 10 สูตร ตอบโจทย์ได้ครบ จบทุกปัญหาผิว “Power 10 Formula Effector Advanced” ที่สองหนุ่ม “มีน-ปิง” เป็นพรีเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ห้างสรรพสินค้าสยามสแคว์วัน ชั้น 7ความฟินพุ่งแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับแบรนด์ “It’S SKIN” (อิทส์สกิน) ที่ได้ดึงสองคู่จิ้นสุดฮอต ผิวใส “มีน-ปิง” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ไทยคู่แรกของแบรนด์ It’S SKIN ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่ม พร้อมสร้างความฟินให้กับชาวแอเรีย86 (ชื่อแฟนคลับ) ในงาน “It’S SKIN x MeenPing Color on you” โดยผู้บริหารสาวมากความสามารถ “คุณศศิบุษย์ มานะนาวิกผล” Chief Executive Officer บริษัท โคเรีย กู๊ดส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์ It’S SKIN (อิทส์สกิน) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ พร้อมถึงเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ “มีน-ปิง” และได้พูดถึงความมหัศจรรย์ของเซรั่ม 10 สูตร ตอบโจทย์ได้ครบ จบทุกปัญหาผิว เซรั่มในตำนานของแบรนด์ ที่อยู่คู่แบรนด์ It’S SKIN มาอย่างยาวนาน ปรับปรุงสูตรใหม่ ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม “Power 10 Formula Effector Advanced”ซึ่งภายในงาน ได้รับเสียงกรี๊ดสนั่นกับความหล่อออร่า ของสองหนุ่มหล่อผิวใส “มีน-ปิง” จากแฟนคลับ ผู้โชคดี 110 ท่าน พร้อมวันเดียวกันในช่วงเย็น ก็คับคั่งไปด้วย ชาวแอเรีย 86 (ชื่อแฟนคลับ) ที่มาร่วมงาน “It’S SKIN x MeenPing Color on you” กว่า 1,000 คนอีกด้วย เรียกได้ว่าแฟนๆ ได้รับความฟินขั้นสุดตลอดทั้งงานเลยทีเดียวIt’S SKIN Thailand ยังมีกิจกรรมดีๆ พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน ใครไม่อยากพลาดประสบการณ์สุดพิเศษ ต้องติดตามกันไว้ให้ดีนะ#ITSSKINxMeenPing_ColorOnYou#ITSSKINxMeenPing #ITSSKIN #ITSSKINThailand #Power10Advanced#MeenPing #มีนปิง #meennicha8 #formoon #Pingkrittanun #TalingPing #แอเรีย86 #Area86