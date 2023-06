จัดเต็มคอนเทนต์ไทยไม่มีพัก Viu ขนทัพซีรีส์เด็ดเดือนมิถุนายน พร้อมทัพนักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยล้นจอ

ปล่อยคอนเทนต์ชุดใหญ่ จุใจไม่ให้ผู้ชมพัก สำหรับแอปพลิเคชั่น Viu ที่พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์เอาใจแฟนหนัง แฟนซีรีส์ และแฟนรายการวาไรตี้ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนเทนต์เอเชียที่คัดสรรมาอย่างดี การันตีด้วยเรตติ้งถล่มทลายโดยเฉพาะจากฝั่งเกาหลี พร้อมลงในแอปพลิเคชั่นให้ได้ชมกันแบบทันใจไม่ต้องรอนาน รวมถึงคอนเทนต์ของประเทศไทย ที่สดใหม่ไม่ตกกระแส จนทำให้ Viu ขึ้นแท่นเป็นแอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่คุณต้องมีติดสมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวีเอาไว้สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ เตรียมสนุกแบบเต็มที่เต็มอารมณ์ กับ 3 ไฮไลต์ไทยคอนเทนต์ที่ไม่ควรพลาด เริ่มต้นด้วย “บทกวีของปีแสง” (Be My Favorite) จาก GMMTV เรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้รับโอกาสที่สองให้กลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีต นี่คือซีรีส์น่าจับตาแห่งปีที่แฟนๆซีรีส์วายจากทั่วโลกต่างรอคอย กับการกลับสู่ซีรีส์สไตล์นี้ครั้งแรกในรอบหลายปีของนักแสดงหนุ่มสุดฮ็อต คริส-พีรวัส กับบทบาท “บทกวี” ชายวัย 30 ปีที่ชีวิตล้มเหลวในทุกๆด้าน ทุกวันที่เขาตื่นนอนมา กลับใช้ชีวิตอย่างไร้แรงบันดาลใจ ทำอาชีพแปลซับไตเติ้ลไปวันๆ ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีความฝัน และที่สำคัญไม่มีแฟน แต่เรื่องราวสุดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเขาพบว่า ลูกแก้วดนตรี ที่เคยตั้งใจซื้อให้รักแรกสมัยวัยเรียน สามารถพาเขากลับไปยังอดีตวัยสิบแปดได้ บทกวีจึงตัดสินใจกลับไปแก้ไขความสัมพันธ์กับ “แพรไหม” หญิงสาวที่เป็นรักแรกและรักเดียวของเขาอีกครั้ง แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อเขาดันตกเป็นของ “ปีแสง” เพื่อนร่วมรุ่นหนุ่มหน้าตาดี เมื่ออดีตที่ตั้งใจจะแก้ไข กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เรื่องราวความรักแบบเกินความคาดหมายจึงเกิดขึ้นนอกจากการคัมแบ็คครั้งสำคัญของ คริส-พีรวัส “บทกวีของปีแสง” ยังเป็นผลงานที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก นักแสดงเสน่ห์ล้นน่าจับตาอย่าง “กวิน-แคสกี้” นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกัน ที่เคยผ่านผลงานอย่าง ใครคืออองซองเต และซุปตาร์กับหญ้าอ่อนมาแล้ว ในบท “ปีแสง” ซึ่งเริ่มต้นเรื่องด้วยการเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของแพรไหม แต่เมื่อย้อนเวลากลับไป เขากลับตกหลุมรักบทกวีซะงั้น ร่วมด้วยนักแสดงสาวฝีมือเยี่ยม “อ้าย-สรัลชนา” ในบทแพรไหม หญิงสาวเพื่อนร่วมรุ่นที่เต็มทั้งจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนสำคัญ เธอคือตัวแปรความสัมพันธ์ของทั้ง บทกวีและปีแสง นอกจากนักแสดงคุณภาพแบบครบทีมแล้ว ซีรีส์ยังได้ “วาสุเทพ” ผู้กำกับจากซีรีส์ระดับรางวัลอย่าง The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ และเคยกำกับ คริส-พีรวัส ใน Good Old Days ร้านซื้อขายความทรงจำมาแล้ว โดยแฟนซีรีส์ไทยสามารถติดตามตอนใหม่ได้ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 22:30 น. เอ็กซ์คลูซีพเฉพาะที่ Viu เท่านั้นต่อกันด้วยว่าที่ซีรีส์กระแสแรงแห่งปี ที่แฟนๆเตรียมดูไปจิกหมอนไป อย่าง “โคตรเหงา เรา 2 คน” (Loneliness Society) ที่เป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่จิ้นฟินต่างวัยอย่าง นุ่น-วรนุช และ จอช-เวอาห์ หลังควงกันกวาดเรตติ้งถล่มทลายมาแล้วในละครเกมรักเอาคืน โดยการกลับมาครั้งนี้รับประกันความฟินยิ่งกว่าเดิม ด้วยแนวโรแมนติกคอเมดี้ดีต่อใจ โดยนุ่นรับบท “มีนา” จากสาวไอทีที่ต้องผันตัวเองมาเป็นคนส่งของ ทำให้เธอได้เจอกับ “อาทิตย์” หนุ่มหล่อที่เธอตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งรับบทโดย เอี๊ยง-สิทธา แต่โชคชะตาก็มาเล่นตลกเมื่อ อาทิตย์ประสบอุบัติเหตุและเธอช่วยเขาไว้ และต้องมาสวมรอยเป็นแฟนปลอมๆของเขา ซึ่งก็สามารถตบตาทุกคนได้ยกเว้น “ธรรม์” (รับบทโดย จอช-เวอาห์) น้องชายอาทิตย์ที่ไม่เชื่อว่าเธอคือแฟนของพี่ชายจริงๆ แต่ไม่นานโชคชะตาก็เริ่มเล่นตลกอีกครั้ง เมื่อทั้ง มีนาและธรรม์เริ่มใกล้ชิดกัน ความรักครั้งใหม่ก็ไม่ทันตั้งตัวก็ได้เริ่มสปาร์กขึ้น “โคตรเหงา เรา 2 คน” รับประกันความสนุกโดยผู้กำกับสายแซ่บอย่าง กู่-เอกสิทธิ์ ที่ชื่อนี้การันตีความฟินอย่างแน่นอน โดยนอกจากนี้ นุ่น จอช และเอี้ยงแล้ว ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กร่วมจอกันอีกชุดใหญ่ รวมถึง แจน-พลอยชมพู ในบท แฟนสาวตัวจริงของอาทิตย์ ที่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์กันยุ่งเหยิงและยกระดับความวุ่นวายไปอีกขั้น เพราะเธอดันตกหลุมรัก ธรรม์ เรื่องราวความรักของคนทั้งสี่ ดูเหมือนจะไม่มีทางจบลงง่ายๆ โดยคอซีรีส์สนุกติดเทรนด์ต้องห้ามพลาด ติดตามตอนใหม่ได้ทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 22:30 น. เฉพาะที่ Viu แพลตฟอร์มคอนเทนต์ระดับโลกที่เดียวที่เดิมและ ปิดท้ายคอนเทนต์ไทยเดือนมิถุนายน ด้วยความปังแบบตะโกนกับ “แค้น” (Nobody's Happy If I'm Not) กับการประชันฝีมือบทหน้าจอของสองตัวแม่ แต้ว-ณฐพร และ แอฟ-ทักษอร ที่เรียกว่าพร้อมฟาดกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะแอฟที่พลิกบทบาทแบบสุดขั้วจากสาวหวานสู่บทร้ายลึกกรี๊ดลั่นจอ ที่พร้อมทำเอาแฟนๆอึ้งอย่างแน่นอน โดย แต้ว รับบท “เหมือนแพร” เด็กสาวที่มุมมองชีวิตเปลี่ยนจากขาวเป็นดำ หลังเธอต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิต ทั้งบ้าน ทั้งครอบครัว หรือแม้แต่ความรัก ทำให้เธอตัดสินใจใช้ชีวิตหลังจากนี้อยู่เพื่อจุดหมายเดียว คือการล้างแค้น และเป้าหมายของเธอก็คือ “ปรางทอง” (รับบทโดย แอฟ-ทักษอร) น้าสาวที่เคยทำร้ายเธออย่างเลือดเย็นนอกจากความร้อนแรงของสองนางเอกแล้ว “แค้น” ยังเพิ่มดีกรีความร้อนแรงด้วยพระเอกหนุ่มหล่อบาดใจอย่าง นาย-ณภัทร และ พุฒ-พุฒิชัย กำลังเรื่องราวความรักท่ามกลางความแค้น ความสัมพันธ์ที่ดีต่อหัวใจ ท่ามกลางไฟที่กำลังเผาไหม้พวกเขาโดย “แค้น” สร้างจากบทประพันธ์เรื่อง พรหมจารีสีดำ ของชลาชัย ผ่านฝีมือการสร้างของ แอน ทองประสม ผู้จัดตัวแม่ที่รับประกันความเข้มข้นในทุกละครที่เธอลงมือโปรดิวซ์ หากเรื่องไหนมีชื่อของ แอน ทองประสม ทำหน้าที่เป็นผู้จัด เตรียมน้ำมาดับไฟความร้อนแรงของทุกวินาทีบนหน้าจอกันได้เลย สำหรับแฟนละคร เตรียมเข้มเต็มจอทุกคืนวันพุธ-พฤหัส ดูย้อนหลังฟรีได้ที่ Viu ที่จะรวมคอนเทนต์ไทยสุดร้อนแรงแห่งเดือนไว้มากขนาดนี้