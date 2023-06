บอย-เจี๊ยบ-เต๋า-นัท ชวนคนไทยใช้บัญชีเดียวช่วยให้ใช้ชีวิตได้ฟรีมากขึ้น

ประกบและนำทีมครอบครัวส่งแคมเปญช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตได้ฟรีรอบด้าน ได้ปล่อยฟรีมากขึ้น ปลดล็อกทุกค่าธรรมเนียม และยังมีความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรี ตอกย้ำผู้นำบัญชีเงินฝากที่มุ่งมั่นนำเสนอ สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคตทีทีบี เปิดตัวแคมเปญ “ttb all free บัญชีเดียว ใช้…เมื่อไหร่ก็ฟรี” พร้อมได้ 4 พรีเซ็นเตอร์มาร่วมเป็นครอบครัว ttb all free ตัวแทนลูกค้าที่จะมาบอกเล่า สิทธิประโยชน์ดี ๆ จากบัญชีและบัตรเดบิต ttb all free ทั้งคุณบอย -อนุวัฒน์ และ คุณเจี๊ยบ-พิจิตตรา ตัวแทนกลุ่มคนมีครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่เลือกฝากเงินไว้ ที่ ttb all free ได้ประกันอุบัติเหตุฟรี คุณเต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ นักร้องลูกทุ่งหมอลำและนักแสดง ตัวแทนกลุ่มคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต เดินทางไปจังหวัดไหนก็ กด โอน จ่าย ฟรีค่าธรรมเนียมหรือจะใช้จ่ายผ่าน QR Code ก็สะดวก และสุดท้าย คุณนัท-อภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ อินฟลูเอนเซอร์คนดัง เจ้าของเพจกิน เพจเที่ยว EatGuide ตัวแทนนักเดินทางท่องโลก ที่หาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาต่อยอดในการใช้ชีวิต เดินทางบ่อยไม่ต้องคิดเยอะ มีแค่ ttb all free ใช้จ่าย เมืองนอกสะดวก ฟรีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% ไม่ต้องแลกเงินบอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา สงวนศักดิ์ภักดี ตัวแทนของกลุ่มคนมีครอบครัว กล่าวว่า เมื่อเราสร้างครอบครัว เราก็ย่อมอยากจะมีความมั่นคง อยากมีหลักประกันให้กับคนที่รัก ไม่ต้องหาข้อมูลให้ยุ่งยาก เพียงแค่ฝากเงินไว้ที่บัญชี ttb all free ก็สามารถมีหลักประกันไว้ให้คนที่รักได้อุ่นใจ เพราะได้รับความคุ้มครอง เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังมีวงเงินคุ้มครองชีวิตให้สูงถึง 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท ความคุ้มค่าทั้งหมดนี้ มีได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม ไม่ต้องสมัคร เพียงฝากคงไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไป ทุกวันตลอดทั้งเดือน สร้างหลักประกันไว้ให้กันและกันได้อุ่นใจยิ่งขึ้นนัท-อภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ ตัวแทนของกลุ่มคนชอบ เดินทางหาประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศ ใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีความสุข กล่าวว่า บัญชี ttb all free ให้ ใช้…เมื่อไหร่ก็ฟรี จริง ๆ เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ก็ใช้จ่ายที่ต่างประเทศ สะดวก ด้วยฟรีค่าธรรมเนียม 2.5% และยังได้เรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูก ทุกสกุลเงินทั่วโลก เทียบเท่าร้านแลกเงิน ไม่ต้องคอยไปต่อคิวแลกเงิน หรือ แลกเงินเข้าบัตรให้ยุ่งยากเหมือนบัตรท่องเที่ยวอื่น ๆเต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ ตัวแทนของคนที่ใช้ชีวิตเดินทางต่างจังหวัดบ่อย ๆ ต้องทำงานหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ อย่าง อาจจะบริหารจัดการเงินลำบาก กล่าวว่า บัญชี ttb all free ให้ ใช้…เมื่อไหร่ก็ฟรี จริง ๆ โดยเรื่องค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ที่สะดวก กด โอน จ่าย ทุกตู้ ฟรี ทั่วไทย หรือ ใช้จ่ายด้วย QR Code ผ่านแอป ttb touch ก็สะดวก ฟรีค่าธรรมเนียมหมดทุกรายการ ไปที่ไหน จังหวัดอะไร ใช้เมื่อไหร่ก็ฟรีจริง ๆttb all free ไม่เพียงให้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า แต่ยังมอบโปรโมชันพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้มีความคุ้มครอง ฟรี ๆ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชี สำหรับผู้เปิดบัญชี และบัตรเดบิต ttb all free พร้อมฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ที่สาขา ทีทีบี ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 รับฟรี กระเป๋า freedom tote bag limited edition มูลค่า 490 บาท กลับบ้านไปด้วย และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออนไลน์ ผ่านแอป ttb touch พร้อมฝากเงินเริ่มต้น 5,000 บาท ในวันเปิดบัญชี จะได้รับโค้ดส่วนลด มูลค่ารวมกว่า 300 บาท ทั้ง LINE MAN Grab และ Shopee ครอบคลุมทั้ง ฟู้ด เดลิเวอรี่ การเดินทาง และ ช้อปออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ttb bank ทุกสาขาทั่วประเทศ