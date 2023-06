“เคลลี่ ธนะพัฒน์” รักนี้จริงจัง มั่นคง พาหวานใจ “พลอย” ไปทำบุญ ดินเนอร์ ฉลองวันเกิดทั้งครอบครัว

เรียกว่าความรักครั้งนี้มั่นคงและจริงจังสุดๆ สำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ “เคลลี่ ธนะพัฒน์” กับสาวสวยคนเก่ง “พลอย พลอยไพลิน ภมรมนตรี”ล่าสุดถึงวันคล้ายวันเกิดของพลอยไพลิน หนุ่มเคลลี่ก็จัดเต็มความประทับใจ ทั้งพาไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล พาไปดินเนอร์ทั้งครอบครัว พร้อมมอบดอกไม้สวยๆ ช่อโตให้สาวพลอย โดยงานนี้เจ้าตัวออกมาโพสต์โมเมนต์แห่งความสุขนี้ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นหวานซึ้งว่า “Birthday🎂Girl!!! Happy Birthday Sweetheart ❤️🔥🦖 Hope Your Birthday is as Happy as You make Me. I LOVE YOU Baby*My One and Only”