“กวาง กมลชนก” สุดปลื้มลูกสาว “น้องเนย” เรียนจบ High School คว้าเกียรตินิยม ได้ทุนเรียนต่อที่ ISE จุฬาฯ

เรียกได้ว่าปลื้มปริ่มและภูมิใจอย่างมาก สำหรับคุณแม่นักแสดงมากฝีมือซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปครอบครัวมีสามีลูกชายและ ลูกสาวคนเก่งเนื่องในวันพิเศษที่ลูกสาวเรียนจบ High School จากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี(RIS)เข้าพิธีรับ Diploma และได้เกียรตินิยมอีกต่างหากโดยคุณแม่คนสวยได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า“น้องเนยเรียนจบHigh Schoolจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี(RIS)เข้าพิธีรับDiploma และได้เกียรตินิยมไปเมื่อวานนี้ (3/6/2023)ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และน้องเนยสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นได้สำเร็จ(ตามพี่เน็ตไปติดๆ)เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering(ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาRobotic and Artificial Intelligence Engineering (Robot and AI) และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดี….นำความชื่นใจมาให้ครอบครัวเรายิ่งนักขอขอบพระคุณญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในทุกๆโพสต์นะคะ และขอบคุณน้องบัว เสาวรส ตากล้องมือโปรที่ตั้งใจมาถ่ายภาพสวยๆให้น้องเนยเมื่อวานด้วยค่ะเดี๋ยวจะทะยอยลงให้ชมอีกนะคะ#ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก”