“มาร์ค ต้วน - พีพี” เตรียมโชว์สุดอลังครั้งแรก! ปะทะ “มารีญา-แนท-แอนชิลี-อแมนด้า” บนเวที MUTMAX

แบงคอกจะต้องลุกเป็นไฟ !และเตรียมโชว์สุดอลังครั้งแรก! ปะทะ 4 นางงามและพร้อมสะกดทุกสายตาในคอนเสิร์ต X แฟชั่นโชว์ รอบพิเศษรับประกันความสนุก มันส์ แซ่บสะท้านทุกวงการ เตรียมเสิร์ฟโมเม้นฟิน 2 ชั่วโมงเต็มแบบจุกๆ บนเวทีขนาดใหญ่ จัดเต็มแสงสี ตระการตา ที่จะเปลี่ยนมู้ดตลอดการแสดงโชว์ถึง 4 ดวงดาวแห่งจักรวาล พร้อมกองทัพแดนเซอร์ นักแสดง ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทุกครั้ง!รอบพิเศษจัดขึ้นในรูปแบบ Music & Fashion Show ภายใต้คอนเซ็ปต์ภารกิจของอัศวินแห่งจักรวาล MAX เพื่อตามหาอัญมณีที่ล้ำค่าและเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวที่จะมาสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับเวทีนางงาม โดยทางผู้จัดได้วางคาแรกเตอร์คอนเซ็ปต์นำเสนอในรูปแบบแฟชั่นโชว์xคอนเสิร์ต สลัดภาพเดิม จัดโปรดักชั่นแสงสีเสียงเวทีระดับอินเตอร์สุดยิ่งใหญ่ให้มีความสนุก น่าสนใจ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์สุดประทับใจให้คนดูในฮอลล์ได้ตื่นตา ตื่นใจ ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม โดยมีไฮไลต์สุดปัง! ดังนี้• ครั้งแรกของ “มาร์คต้วน” ในบทบาทอัศวินแห่งดวงดาว Prince of The Sailing Comet เต็มอิ่มกับการแสดงแบบ Non-Stop 5 เพลงรวด!• “พีพี” สวมบทบาทการแสดงครั้งแรก ในภารกิจของ Queen of Light ที่เปล่งประกายด้วยเพลงที่ยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน• อแมนด้า ออบดัม รับบทเป็น “Queen of Circe’s Spell” แม่มดแห่งเซอร์ซี่สเปล เทพแห่งการปรุงยา• แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส รับบทเป็น “Queen of Island of Lotus Eaters” ราชินีแห่งเหล่าพืชพรรณ• มารีญา พูลเลิศลาภ รับบทเป็น “Queen of the Sun” ราชินีแห่งดวงอาทิตย์• อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ รับบทเป็น “Queen of the Underworld” ราชินีแห่งแดนมรณะเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้! 🪐💫 >> https://bit.ly/ATKMUT และที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ