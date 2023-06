สิ้นสุดการรอคอย ONE OK ROCK ประกาศ Luxury Disease Asia Tour 2023

ร็อกแบนด์ชื่อดังระดับโลก จากแดนปลาดิบ กลับมาพบกับแฟนๆ อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศเอเชียทัวร์แล้ววันนี้! หลังจากที่พวกเขาพัดพากระแสความบ้าคลั่งไปเยือนอเมริกาเมื่อปลายปี 2022 และได้กลับมาทำโดมทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่นถึง 6 เมืองใหญ่ รวมไปถึงการประกาศยุโรปทัวร์ ล่าสุด ONE OK ROCK พร้อมแล้ว ที่จะมาพบกับแฟนๆ ทั่วเอเชียอีกครั้งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ ONE OK ROCK ได้กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตที่เอเชีย หลังจากยกเลิกทัวร์ไปเมื่อปี 2020 (จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่) โดยในทัวร์ครั้งนี้ จะประกอบด้วยการแสดงใน 6 เมือง ได้แก่LUXURY DISEASE ASIA TOUR 202316/09/2023 Taipei – Taipei Nangang Exhibition Center17/09/2023 Taipei – Taipei Nangang Exhibition Center26/09/2023 Manila – Smart Araneta Coliseum29/09/2023 Jakarta – Beach City International Stadium07/10/2023 Hong Kong – Central Harbourfront Event Space12/12/2023 Bangkok – Impact Arena18/12/2023 Singapore – Singapore Indoor Stadiumและจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกในอนาคตนอกจากนี้ พวกเขายังได้ประกาศถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งคอนเสิร์ต ในวันที่ 3 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ เพื่อให้แฟนๆ ทั้วโลก ได้มัน! ไปพร้อมๆ กัน และเตรียมตัวอุ่นเครื่อง ก่อนที่จะเจอพวกเขาในทัวร์คอนเสิร์ต Luxury Disease ในประเทศต่างๆ ที่เหลืออยู่สำหรับแฟนๆ ชาวไทยที่ตั้งตารอทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ เตรียมตัวไว้ให้พร้อม! เพราะ Avalon Live ผู้จัดมากคุณภาพ พร้อมเสิร์ฟความมันอย่างเต็มอิ่ม เต็มสเกลที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีจดลงปฏิทินไว้ว่าเราจะพบกัน วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2023 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเต็มเร็วๆ นี้ ทาง https://www.facebook.com/AVALONLIVE