“สินค้าดีภาคตะวันออก สู่บางกอก ไทยแลนด์ : Best Eastern Products To Bangkok” กิจกรรมยกระดับสินค้า GI และสินค้าเด่นภาคตะวันออกสู่สากล

เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม Grand Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา กรุงเทพมหานครสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เชิญเที่ยวงาน สินค้าดีภาคตะวันออก สู่บางกอก ไทยแลนด์ Best Eastern Oroducts To Bangkok 1-5 มิถุนายน 2566 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ในนามพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 นี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับกลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ร่วมกันจัดงาน สินค้าดีภาคตะวันออก สู่บางกอก ไทยแลนด์ Best Eastern Products To Bangkok 1-5 มิถุนายน 2566 ขึ้น ที่ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ยกระดับผลไม้ สินค้าแปรรูปจากผลไม้ และสินค้ามาตรฐาน GI ของภาคตะวันออก ให้มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล แพร่หลายยิ่งขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง เพราะกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกมีสินค้าดีหลากหลายจำนวนมาก ทั้งที่พร้อมจำหน่ายในตลาดต่างประเทศและภายในประเทศโดยจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 50 ราย มีสินค้าเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง และผลไม้นานาชนิด อัดแน่นด้วยคุณภาพ ราคาพิเศษ พร้อมชมโชว์สนุก ๆ จาก 2 นักร้องคนดังหญิง ธิติกานต์ และตันหยง I can see your voice ความโปรโมชั่นพิเศษงานนี้สำหรับ ลูกค้า ผู้โดยสารรถ MRT ยังสามารถนำบัตร MRTมารับส่วนลด 30 บาท เพื่อซื้อสินค้าภายในงานได้ด้วย และมีช่วงเวลานาทีทองที่ผู้ประกอบการจากภาคตะวันออก จะมอบสินค้าราคาพิเศษให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานวันละสองรอบพบกันในงาน "สินค้าดีภาคตะวันออก สู่บางกอก ไทยแลนด์" ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2566 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ลานกิจกรรม