ถึงผู้ชายที่ฉันรัก “เอวา” เชื่อเพราะคิดดีทำดีความดีจะนำพาให้เจอคนที่ดี เข้ามาอยู่ในชีวิต

กว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตจนเป็นที่ยอมรับได้นั้นแม้ต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่เธอคนนี้ก็สู้ไม่ถอย สำหรับคุณหนูหมื่นล้านเอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ เพราะทุกความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลา ความอดทน และแรงบันดาลใจที่ดี เพื่อเป็นแรงผลักดันมาเป็นแรง ซัพพอร์ตให้ก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรค ซึ่ง เอวา ได้ร่ายความในใจถึงความสำเร็จในทุกวันนี้และเป็นที่รัก ยอมรับของทุกคนได้ เพราะตัวเองช่างโชคดีเหลือเกินเพราะมีผู้ชายคอยอยู่เบื้องหลังเพื่อปกป้องพร้อมส่งพลังใจดีๆในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น อากง หรือ คุณพ่ออ๊อด และหวานใจ เนท My Mate Nate เพราะทุกคนล้วนมอบความรักอันบริสุทธิ์ใจและพร้อมอยู่เคียงข้างเธอเสมอเอวา ปวรวรรณ “ความรักที่ดีจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆหรอ? 💕 ไม่ได้คิดว่าจะเจอ.. แต่วันนี้เอวาเจอแล้วจริงๆ …💜💜 บางทีความรักก็มาหาเราโดยที่เราไม่จําเป็นต้องออกตามหา… ไม่เคยคิดอีกอย่างคือว่าวันนึงจะเป็นฝรั่งแต่หัวใจไทย100% ความรักครั้งนี้เติมเต็มเอวามากๆ ทําให้เอวารู้สึกว่าตัวเอง “ดีพอ”😇 ซึ่งในโลกที่ทุกอย่างคือ การแข่งขันและ beauty standard ของสังคมทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่ดีพอ เอวาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตกเป็นจำเลยของความรู้สึกว่า I’m not enough หรือฉันดีไม่พอ 😔😔 จนกระทั้งได้เจอพี่เนท พี่เนททําให้เอวาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นอีกเลย เขาจะส่งข้อความตอนเช้าทุกวันว่า “สวัสดีตอนเช้าคนสวย💜” “ good morning beautiful💕” ตั้งแต่เราคบกันมาจนตอนนี้จะ 2ปีแล้ว ไม่มีวันไหนเลยที่พี่เนทไม่ส่งข้อความมาแบบนี้ และจะมีข้อคิด คําสอนดีๆที่ทําให้เอวารู้สึกรักตัวเองมากขึ้น… 🥰🥰 ความรักที่ดีจะทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น💪🏻 ถ้าย้อนกลับไปก่อนเจอพี่เนท ตาราง ชีวิตเอวาเหมือนหลงทาง เอวาไม่มีเพื่อน และรู้สึกเหงา😔 เราทําอะไรก็ทําคนเดียวโดยเฉพาะช่องที่จะมีแค่เอวากับช่างกล้องเสมอ 📷 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สภาพจิตใจไม่ค่อยดี (ใช่ค่ะ.. หลายคนคงมองว่าเอวาเพอร์เฟ็ค แต่เอวาก็มีช่วงที่รู้สึกแย่และทุกข์กับตัวเอง โดยเฉพาะความคิดตัวเอง) และเอวาเป็นกรดไหลย้อนหนักมาก แบบที่ทุกอาทิตย์ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปฉีดยาเพราะอาการจะกําเริบ กินข้าวไม่ได้หลัง 6โมงเลยเพราะจะเป็นกรดไหลย้อน และมันทรมานมากๆ😭😭 แต่พอได้คุยกับหมอจิตวิทยาคนนึงเขาบอกว่า อารมณ์ความรู้สึกเราส่งผลถึงท้องได้ ถ้าใครที่รู้สึกตัวเองเหมือนถูกบังคับ ไม่ได้เป็นตัวเอง ไม่ได้แสดงความรู้สึก ก็ทําให้เป็นกรดไหลย้อน 😪😪 แต่ตั้งแต่เจอพี่เนทจนถึงตอนนี้เอวาไม่เป็นกรดไหลย้อนอีกเลย เอวาสามารถกินดึกแบบ3ทุ่ม กินไก่ทอดยังไม่ปวดท้องเลย 😆😆 รู้สึกร่างกายก็ทํางานดีขึ้น เอวามีความสุขทุกวันเพราะทุกวันเราจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกัน เราเจอกันเกือบ24ชม ⏰ (ยกเว้นตอนนอน🤣) เราทํางานเหมือนกัน เราใช้เวลาร่วมกัน ทําให้เราผูกพันธ์กันมากๆ💗 ถ้าเทียบ 1 ปีก็น่าจะมีแค่ประมาณ 5 วันที่เราไม่เจอกันเพราะบางทีเอวาขอพัก 😴😴 เพราะงานเราก็มาความเหนื่อยในแบบของเราเอง แต่ทุกงานก็มีความเหนื่อยหมดไม่ว่าจะงานไหน💕 แต่ยังโชคดีที่เอวาได้ทํางานที่รักและสนุกเลยพอเหนื่อยพักแปปเดียวก็หาย 🥰 พี่เนทเป็นมากกว่าแฟน แต่คือผู้จัดการคนนึงด้วย พี่เนทจะคุยกับลูกค้าให้ จัดตารางงานให้ คอยสกรีนงานให้ ลงคลิปให้ บางทีก็ตัดคลิปและทําปกให้ด้วยและยังคอยถ่ายรูป📷ให้อีกคือเป็นมากกว่าแฟนคนนึงจริงๆ 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 ความรักที่ดีทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ แต่กว่าจะมาเจอคนที่ใช่ เอวาก็ผ่านความรักไม่ดีมา ทั้งนอกใจ แอบเอาบัตรเครดิตเราไปใช้ ขโมยของ ถูกเอาเปรียบและอีกมากมาย 😤😫แต่เอวาเชื่อเสมออย่างเดียวคือ “ถ้าเราเป็นคนดี สิ่งดีๆจะมาหาเราเองเสมอค่ะ💗💗 “ และในชีวิตเอวาจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ เหมือนเราปลูกอะไรแน่นอนว่าผลของสิ่งนั้นก็เป็นจากเมล็ดที่เราปลูก🌱🌳🌻🌞วันนี้เอวาเจอรักที่ดีแล้วถึงแม้ตอนแรกๆก็จะไม่มีใครเห็นด้วยเท่าไหร่แม้แต่ครอบครัวเอง😢 แต่พี่เนทก็พิสูจน์แล้วว่า เขารักเอวาจริงๆไม่ใช่ที่โปรไฟล์หรือเงินทอง วันนี้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์และก็ไม่ใช่วันเกิดพี่เนท แต่ประเด็นคือเมื่อคืนเล่นโทรศัพท์ดูรูปเก่าๆและเห็นรูปนี้พอดี ผู้ชายสามคนที่รักที่สุด 👴🏻👨🏻👱🏻‍♂️ เลยอยากเขียนโพสให้เข้ากับรูปนี้ค่ะ💗 วันนี้เอวามีความสุขและรู้สึกตัวเองดีพอแล้ว อยากให้ทุกคนที่อ่านข้อความนี้ได้เจอรักที่ดีเหมือนกัน 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 ขอให้ทุกคนได้เจอและถ้าใครเจอก็รักษามันให้ดีที่สุดนะคะ เพราะคนดีๆหายากกว่าคนรวยอีก และมันไม่ง่ายที่โลกจะเหวี่ยงคนดีๆมาให้เรา💜 คํานี้ไม่เกินจริง จริงๆ เอวารักแดดดี๊, พี่เนท, ป๋าปู่ที่สุด💕✨