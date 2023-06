“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นไม่ได้ปล่อยสามีเลี้ยงลูกคนเดียว กลัวได้ลูกอีกแต่ไม่คิดทำหมันเดี๋ยวฮอร์โมนเปลี่ยน

โดนเม้าธ์ว่าปล่อยให้สามีเลี้ยงลูกชายน้องตลอด แม่ก็เลยมาเล่าชีวิตคุณแม่ว่าตนแบ่งเวลาเลี้ยงลูกกับสามี โดยตนเลี้ยงกะกลางคืน และชอบที่จะเห็นสามีเลี้ยงลูก จึงโพสต์รูปสามีเลี้ยงลูกบ่อยๆ“เขาเลี้ยงลูกเก่งมากให้เขารู้สึกเหนื่อย จะได้ไม่อยากมีอีก เขาอยากมีลูกอีกไง ซึ่งฉันไม่ไหว ดิฉันมีไม่ไหว ดิฉันอยากเที่ยวแล้ว(ไม่อยากให้เขามาสะกิดเราอีก?)อีกอย่างก็อยากจะให้คุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยกัน จริงๆ แล้วคือบุ๋มเลี้ยงตอนกลางคืน เขาเลี้ยงตอนกลางวัน ก็คือช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะ แต่ว่าชอบนำเสนอภาพคุณพ่อมากกว่า”หลายๆ คนโฟกัสชุดที่คุณพ่อเลี้ยงน้องกางเกงสั้นมากนั้น “บุ๋ม ปนัดดา” บอกไม่หวง อยากดูดูได้เลย ขอรูปลูกน่ารักเป็นพอ“ชุดอยู่บ้านจะให้ใส่กางเกงขายาวเหรอ ก็เขาใส่กางเกงแบบนั้นอยู่บ้าน เขาซื้อมาเป็นโหลเลย เขาไม่มีแบบอื่นเลย เวลาถ่ายรูปเราก็เอามุมลูกตอนประกวดเล่นกล้ามเขาใส่กางเกงเล็กกว่านั้นอยู่แล้วตอนประกวด ปล่อยเขาเถอะ เขาเองก็เคยถ่ายแบบเมืองนอกมาก่อนรุ่นนี้ไม่หวงแล้ว ดูไปเถอะ ดูไปเลย อยากดูอะไรดู ฉันไม่เคยเช็กรูปเขา ฉันดูแค่อยากเดียวว่าลูกฉันน่ารักหรือเปล่า กางเกงสามีไม่เป็นไร เอารูปลูกลงได้เป็นพอ”กลัวจะปุ๊บปั๊บรับโชคอีก แต่ไม่คิดทำหมันเพราะกลัวฮอร์โมนจะเปลี่ยน“กลัวมาก มันเครียดนะคุณหมอดูให้กำลังใจแต่ไม่ไหวนะคะ เข้าทางสามีเลย แต่เบาได้เบาคะ ดิฉันต้องเล่นละคร สามีตาลุกวาวแต่ดิฉันไม่วาวนะคะ ดิฉันตกใจ oh my god No (ทำไมไม่ปิดอู่ทำหมัน?) ไม่เอาค่ะ กลัวฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง จริงๆ ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะท้องได้ ก็ไม่ได้แล้วแหละ”