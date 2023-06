It's Gonna Be Tilly Birds’ คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ที่จะทบทวนทุกการเดินทาง และการเริ่มต้นก้าวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมของวง Tilly Birds

เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่แฟนเพลงเฝ้ารอคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเขา สำหรับ Tilly Birds วง Alternative Rock สังกัด GeneLab ที่มี 3 สมาชิก เติร์ด อนุโรจน์ เกตุเลขา, บิลลี่ ณัฐดนัย ชูชาติ และ ไมโล ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล เจ้าของผลงานเพลงฮิตมากมาย อาทิ คิด(แต่)ไม่ถึง (Same Page), เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly), แค่เธอเข้ามา (Worth The Wait) และถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวมากกว่า 125 ล้าน พร้อมกับครองชาร์ตอันดับ 1 แทบจะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม และกวาดรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะพาทุกคนไปร่วมอยู่ในโมเมนต์สำคัญกับ Leo Presents ‘It's Gonna Be Tilly Birds’ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง ที่จะพาไปสัมผัสตัวตน และทุกการเดินทางในเส้นทางดนตรีที่อัดแน่นไปด้วยทุกรายละเอียด บทเพลงในทุกอัลบั้มจะถูกนำมาร้อยเรียงขึ้นมาใหม่อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้แฟนเพลงทุกคนได้ย้อนความทรงจำตั้งแต่วันแรก มาถึงวันที่พวกเขามีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของแฟน ๆ ทั้งประเทศที่สำคัญคอนเสิร์ตนี้จะเป็นบทสรุปการเดินทางของอัลบั้ม It’s Gonna Be OK และเป็นจุดเชื่อมที่พาทุกคนไปพบกับก้าวใหม่และมิชชั่นใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ท้าทายมากขึ้นของพวกเขา เพราะหลังจากนี้นอกจากวงจะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานให้แฟนเพลงได้ติดตาม พวกเขามีเป้าหมายใหม่กับการทำอัลบั้มเต็มภาษาอังกฤษ เพื่อขยายฐานแฟนเพลงไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในฐานะศิลปินเบื้องหน้า และคนเบื้องหลังของผลงานต่าง ๆ มากมาย ก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงได้ไม่ยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกับพวกเขา ในคอนเสิร์ตเดี่ยว ‘It's Gonna Be Tilly Birds’ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ SHOW DC HALL ศูนย์การค้า SHOW DC เริ่มจำหน่ายเวลาเที่ยงตรง! ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายนนี้ ภายในงานมีเพียงบัตรยืนราคาเดียว 2,500 บาท ทาง www.theconcert.com หรือ Application : The Concert และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Tilly Birds และ GeneLab#TillyBirdsConcert#ItsGonnaBeTillyBirds #GeneLab #LEOรวมกันมันส์กว่า#LEOคิดถึงมันส์ทุกทีที่อยู่รวมกัน #TheConcertApplication