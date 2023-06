เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี “i-Tail PET CINEMA” โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักสุนัขและแมวแห่งแรกในประเทศไทย ตอบรับเมกะเทรนด์       Pet Humanization การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกสำคัญในครอบครัว เปิดบริการ 10 มิ.ย.นี้

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) ผู้นำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี “ i-Tail PET CINEMA” โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักสุนัขและแมวแห่งแรกในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เจ้าของได้พาเหล่าสัตว์เลี้ยงสี่ขามาดูหนังร่วมกันในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีม่า โรบินสัน ราชพฤกษ์ ตอบรับเมกะเทรนด์ Pet Humanization การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกสำคัญในครอบครัว เทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูก และพร้อมพาสัตว์เลี้ยงออกไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันในทุกสถานที่นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ITC ผู้นำการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก เปิดตัว “i-Tail PET CINEMA” โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักสุนัขและแมวแห่งแรกในประเทศไทย ถือเป็น โรงภาพยนตร์ PET Friendly แห่งแรก ที่พร้อมต้อนรับเจ้าของและน้องหมา น้องแมว เข้ามาร่วมดูหนังด้วยกันในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ รอบเวลาฉายรอบแรกของวัน พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เฉพาะ 3 สาขา ที่ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์, อิสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีม่า โรบินสันราชพฤกษ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นมากกว่าโรงภาพยนตร์ โดยเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์บันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่น ให้ลูกค้ามีความสุขทุกครั้งที่มาโรงภาพยนตร์ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ต้องการตอบรับเมกะเทรนด์ Pet Humanization การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวที่เติบโตอย่างมาก สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปแล้ว ซึ่งเป็นเทรนด์ฮิตของกลุ่มคนรักสัตว์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูก เนื่องจากสังคมยุคใหม่มีขนาดเล็กลง เป็นโสดมากขึ้น มีลูกน้อยลง หรือบางครอบครัวเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนลูก และพร้อมเปย์พาสัตว์เลี้ยงออกไปท่องเที่ยว ทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันในทุกสถานที่ สัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงครองอันดับต้น ๆ มาตลอด ต้องยกให้ น้องหมา และน้องแมวพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดสัตว์เลี้ยงที่โตทะลุหมื่นล้านบาทและมูลค่ายอดใช้จ่ายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยต่อคนที่สูงถึง 10,000 - 20,000 บาทต่อปี ส่งผลทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเติบโตไปด้วย ซึ่งไอ-เทลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบรับกับเทรนด์ Pet Humanization ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของโปรเจกต์ “i-Tail Pet Cinema” ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่ ไอ-เทล ต่อยอดจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านโรงภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทที่เอาความต้องการของสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ (Pet Centric) และเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่หมาแมวยุคใหม่ที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงแสนรักยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการทำกิจกรรมการตลาดแบบ Customer Relationship Management (CRM) ร่วมกันกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาทิ กิจกรรมไอ-เทล เหมาโรงหนังรอบพิเศษให้กับบรรดาพ่อแม่สัตว์เลี้ยงทั้ง 3 สาขา เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 6 รอบ , บริการตู้ Vending Machine จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของไอ-เทล Bellotta, Marvo และ ChangeTer มากถึง 30 รายการ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษทั้ง 3 สาขาของ i-Tail Pet Cinema ที่รองรับการชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตอบรับเทรนด์สังคมไร้เงินสดและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่สัตว์เลี้ยงที่มองหาอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพนอกพื้นที่ของร้านค้า“ นอกเหนือจากความทุ่มเทในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงเติบโตด้วยสุขภาพกาย ที่แข็งแรงแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกแห่งความสุข หล่อเลี้ยงสุขภาพใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้สามารถใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันได้ในทุกที่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "i-Tail Pet Cinema" จะเป็นอีกตัวเลือกที่บรรดาพ่อแม่สัตว์เลี้ยงทุก ๆ คนนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ”โรงภาพยนตร์ “i-Tail PET CINEMA” พร้อมเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ในรอบเวลาฉายรอบแรกของวัน โดยมีข้อกำหนด คือ สัตว์เลี้ยงที่สามารถนำเข้าชมภาพยนตร์ได้ เฉพาะน้องหมาและน้องแมวเท่านั้น อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่ดุร้าย สะอาด ไม่มีกลิ่น ได้รับวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์. น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมกระเป๋าที่ใช้ชมภาพยนตร์), ไม่อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือตั้งครรภ์, ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอยู่ในกระเป๋า Pet in Cinema ตลอดการชมภาพยนตร์ ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ สามารถเช็คเพิ่มเติมได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ทั้ง 3 สาขา และทางช่องทางออนไลน์ App majorcineplex และ www.majorcineplex.comขั้นตอนการเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ “i-Tail Pet Cinema” ผู้ที่จะเข้าใช้บริการควรจะเผื่อเวลาสำหรับเตรียมความพร้อมของสัตว์เลี้ยงก่อนเข้าชมภาพยนตร์ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ขั้นตอนแรก : การซื้อตั๋วหนัง ซื้อตั๋วหนังสำหรับตัวคุณเองในราคาปกติ ส่วนสัตว์เลี้ยงราคาพิเศษเพียงตัวละ 99 บาท (สัตว์เลี้ยง 1 ตัว / 1 ที่นั่ง) พร้อมรับฟรี! ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1 ชิ้น สำหรับใส่ให้สัตว์เลี้ยง ที่ เคาน์เตอร์ M Corner ด้านหน้าโรงภาพยนตร์แต่ละสาขา เพื่อรับ Code แล้วนำไปซื้อตั๋วที่ตู้ E-Ticketขั้นตอนที่สอง : การเตรียมความพร้อมให้สัตว์เลี้ยง หลังจากซื้อตั๋วหนังเรียบร้อยแล้ว ให้นำสัตว์เลี้ยงไปที่จุดบริการเตรียมตัวก่อนเข้าชมภาพยนตร์ โดยต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้สัตว์เลี้ยงทุกครั้งก่อนเข้าชมภาพยนตร์ โดยจะมีโซนรับฝากกระเป๋าและรถเข็นให้บริการบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ขั้นตอนที่สาม : เข้าโรงภาพยนตร์และชมภาพยนตร์อย่างสนุกสนาน หลังเตรียมความพร้อมให้สัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรง “i-Tail Pet Cinema” ซึ่งบนที่เก้าอี้ที่นั่งของสัตว์เลี้ยงที่ซื้อตั๋วหนังไว้ จะมีบริการให้ยืมกระเป๋า Pet in Cinema วางไว้ให้บนเก้าอี้ โดยจะต้องนำสัตว์เลี้ยงใส่ไว้ในกระเป๋าตลอดการชมภาพยนตร์ ภายในกระเป๋าจะมีบริการปูด้วยแผ่นรองซับทำความสะอาดสำหรับใส่สัตว์เลี้ยงให้นอกจากนี้ เพื่อฉลองการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ “i-Tail PET CINEMA” จะเปิดให้ชมภาพยนตร์ฟรี!! ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือนมิถุนายน 2566 ที่ โรงภาพยนตร์ “i-Tail PET CINEMA ” ทั้ง 3 สาขา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ www.majorcineplex.com/PetCinemaCampaign ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2566 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 6, 13 และ 20 มิถุนายน 2566 ทาง www.majorcineplex.com ดังนี้• ผู้ได้รับสิทธิ์ ดูหนัง The Little Mermaid ฟรี ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 60 สิทธิ์ (สำหรับคน 2 ที่นั่ง / สัตว์เลี้ยง 1 ที่นั่ง ) ต่อรอบ *สิทธ์ตามลำดับการจอง• ผู้ได้รับสิทธิ์ ดูหนัง The Flash ฟรี ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 ที่ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 36 สิทธิ์ ดังนี้ 35 สิทธิ์ (สำหรับคน 2 ที่นั่ง /สัตว์เลี้ยง 1 ที่นั่ง ) และ 1 สิทธิ์ (สำหรับคน 1 ที่นั่ง /สัตว์เลี้ยง 1 ที่นั่ง) ต่อรอบ *สิทธ์ตามลำดับการจอง• ผู้ได้รับสิทธิ์ ดูหนัง Elemental ฟรี ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 ที่ เมเจอร์ ซีนีม่า โรบินสัน ราชพฤกษ์ จำนวน 36 สิทธิ์ ดังนี้ 34 สิทธิ์ (สำหรับคน 2 ที่นั่ง /สัตว์เลี้ยง 1 ที่นั่ง ) และ 2 สิทธิ์ (สำหรับคน 1 ที่นั่ง /สัตว์เลี้ยง 1 ที่นั่ง) ต่อรอบ *สิทธ์ตามลำดับการจองด้าน น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ กล่าวว่า การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาร่วมทำกิจกรรมชมภาพยนตร์ร่วมกับเจ้าของ เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความผูกพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ซึ่ง ข้อดีของการพาสุนัขหรือแมวมาดูหนัง นอกจากทำให้สัตว์เลี้ยงมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้และทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของแล้ว หนังบางเรื่องสามารถช่วยกระตุ้น และฝึกเรื่องพฤติกรรมสัตว์ได้ เป็นหนึ่งใน Enrichment หรือ เครื่องแก้เบื่อให้กับสัตว์เลี้ยงที่ต้องอยู่แต่ที่บ้าน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของสัตว์เลี้ยงอีกด้วยสำหรับแสงและเสียงในหนัง น.สพ.เชาวพันธ์ แนะนำว่า เสียงที่เหมาะสมกับสัตว์นั้น ไม่ควรเกิน 85 เดซิเบล ในส่วนของที่นั่งอาจจะมีการจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับสัตว์ เช่น อาจจะมีการเว้นระยะห่าง หรือ Partition แบ่งกั้น เพื่อป้องกันการมองหน้ากันแล้วไม่ถูกกัน อาจจะมีการเห่าหรือกัดกันได้ ด้านการดูแลสุขอนามัยของโรงภาพยนตร์ก่อนและหลังการเข้ารับบริการ ควรทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นที่ปลอดภัยต่อตัวสัตว์โดยบรรยากาศในวันเปิดโรงภาพยนตร์ “i-Tail PET CINEMA” ที่ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เหล่าดาราเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่มีใจรักสัตว์เลี้ยง ต่างพร้อมใจพาน้องหมา น้องแมว ในชุดแต่งกายที่สวยงาม น่ารัก มาร่วมงาน และเข้าชมภาพยนตร์ด้วยกันอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็น โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, พอร์ช อภิวัฒน์, อาม สัพพัญญู, โอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา, มิย่า พิชชา ทองเจือ, ปลาย ฉัตริน - ป้าน จิรโชติ โชติทิฆัมพร, โอม ปางปภาณ, ป๊อปปี้ บุญยิสา จันทราราชัย, คิ้วคือมงกุฎของแค, ปลาทูหมาหน้าจิก ไม่เกรงใจไข่, คุณมณี นินิว, ต่อต่อยตูด ฯลฯ เรียกว่างานนี้เหล่าบรรดาทาสน้องหมา น้องแมวต่างพากันสนุกสนาน ยิ้มแย้มกันอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องทิ้งน้องให้เหงาอยู่บ้านคนเดียวอีกต่อไป รวมทั้งมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มาเพิ่มดีกรีความสุขและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการจุดประกายสร้างคอมมูนิตี้ใหม่เชิงไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่เข้าใจสังคมของผู้รักสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง