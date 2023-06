วี อีโค ชวนทุกคนเป็นฮีโร่ลดไฟป่า ช้อปรูปภาพ NFT ที่ opensea และ Bitkub NFT เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ หวังนักลงทุนไทยยิ่งซื้อ (ภาพ) มาก ยิ่งเซฟโลก (ร้อน) พร้อมรับสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม

บริษัท วี อีโค จำกัด พร้อมสานต่อแคมเปญใบไม้ในป่า “ไม่เผาเราซื้อ” กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมลดสภาวะโลกร้อน และปกป้องไม่ให้ใบไม้ถูกเผาไหม้กว่า 20 ไร่ หรือจำนวนใบไม้ 12.5 ตัน ลดความร้อนที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 44,100,000 kilocalorie และลด PM 2.5 กว่า 62,600 กรัม ด้วยการเชิญชวนนักลงทุนร่วมชมและซื้อรูปภาพ NFT เหล่าฮีโร่ที่คอยปกป้องป่าใน opensea โดย owned by eco shop และ Bitkub NFT ซึ่งจะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป พร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งเหรียญรักษ์โลกเหรียญแรกของไทย WE ECO Token (ECO) 10,000 เหรียญต่อรูป ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนและเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ที่ XT.COM Exchange ตลอดเวลา รวมทั้งรับผลิตภัณฑ์ครัวเรือน น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ จากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือนขนาดเล็กตลอด 1 ปี และรองเท้าใยกัญชงฟรี 1 คู่ พร้อมคาดหวังให้นักลงทุนไทย “ยิ่งซื้อมาก ยิ่งเซฟโลก” เล็งเห็นการมีส่วนสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมของทุกคนในสังคม ช่วยลดไฟป่า ช่วยให้โลกดีขึ้นได้จริงจากวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน ด้วยนโยบาย ใบไม้ในป่า "ไม่เผาเราซื้อ" โดยจับมือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือลดการเผา ลดฝุ่นควัน จนได้อย่างเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ควบคู่ไปกับการรับซื้อใบไม้แห้งจากป่า โดยชาวบ้านเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมากมายแล้วล่าสุด วี อีโค ยังคงเดินหน้าสร้างแรงจูงใจในการลดผลกระทบต่อป่า และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว ผ่าน WE ECO Token (ECO) สกุลเงินดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน (ปรากฏการณ์เรือนกระจก) ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินการและส่งเสริมศิลปะ NFT ออกสู่ตลาดให้มากขึ้นนายพีระพล มาวาตาริ ประธาน บริษัท วี อีโค จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แคมเปญ "ไม่เผาเราซื้อ" มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ขณะนี้ วี อีโค พร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาเลือกชมภาพ NFT ซึ่งถือเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการป้องกันปัญหาไฟป่าและภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยเชิญชวนให้ผู้สนใจและนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเข้าร่วมชมรูปภาพ NFT มากกว่า 1,000 รูป ประกอบด้วยภาพของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่เป็นฮีโร่ปฎิบัติงานในการดับไฟป่า และภาพไฟป่า ผ่านเว็บไซต์ www.opensea.com/weeco และ www.bitkubnft.com โดยจะเปิดให้จับจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจศิลปะสามารถเลือกซื้อรูปที่ชอบ รูปที่ใช่ หรือตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ไม่จำกัดจำนวน โดย “ยิ่งซื้อมาก ยิ่งเซฟโลก” ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ซื้อภาพ NFT นอกจากจะได้ชื่นชมศิลปะและได้รับสิทธิครอบครองผลงานที่มีคุณค่าทางใจแล้ว ยังจะได้รับ WE ECO Token (ECO) เหรียญรักษ์โลกแรกของไทย 10,000 เหรียญต่อรูป สามารถเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนได้ใน XT.COM Exchange อีกทั้งยังได้รับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือน 3 –5 คน ประกอบด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ ฟรี 1 ปี รองเท้าใยกัญชงที่มีเนื้อผ้าที่แข็งแรงทนทาน 1 คู่ อีกด้วย“การซื้อภาพ NFT ผ่านแคมเปญ “ไม่เผาเราซื้อ” 1 รูป จะช่วยให้เรามีกำลังซื้อใบไม้แห้งจากชาวบ้าน เพื่อปกป้องป่าไม่ให้ถูกเผาถึง 20 ไร่ ทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ วี อีโค ที่ต้องการจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงใบไม้แห้งที่มีจำนวนมากในพื้นที่ป่า อันเป็นสาเหตุเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลให้เกิดความร้อนบนชั้นบรรยากาศ และฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมโลก และส่งผลต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน” นายพีระพล กล่าวส่งท้ายผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “ไม่เผาเราซื้อ” สามารถเข้ามาชมรูปภาพ NFT และเลือกซื้อรูปได้มากมายเท่าที่ใจปรารถนา เพราะยิ่งคุณซื้อมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการเซฟโลกมากเท่านั้น ที่ www.opensea.com/weeco และ www.bitkubnft.com ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.weecotoken.comสามารถชมแคมเปญวิดีโอได้ผ่านทาง https://www.weecotoken.com/#news