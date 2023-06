“NCT DOJAEJUNG” โปรยเสน่ห์ความหอมมัดใจแฟนคลับ ในงานแจกลายเซ็นครั้งแรกในประเทศไทย!

ร่วมกับนำเสนอกลิ่นอายแห่งเสน่ห์อันน่าหลงใหลของ(เอ็นซีที โดแจจอง) อย่างน่าประทับใจ ในงานแจกลายเซ็นครั้งแรกในประเทศไทยของพวกเขา(เอ็นซีที โดแจจอง – เดอะ เฟิสต์ มินิอัลบั้ม 'เพอร์ฟูม' อัลบั้ม ไซน์ อีเวนต์ อิน แบงค็อก) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ไอคอนสยาม พาร์ค 2 ชั้น 2 ไอคอนสยาม(เอ็นซีที โดแจจอง) ได้รับการขนานนามว่า ‘ยูนิตที่สมบูรณ์แบบ’ เพราะประกอบไปด้วยสมาชิกจากวงที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอย่างได้แก่(โดยอง),(แจฮยอน) และ(จองอู) การรวมตัวของ 3 สมาชิก ที่เพียบพร้อมทั้งเสียงร้องอันยอดเยี่ยม ทักษะการแสดง ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงรูปร่างสูงสง่า ซึ่งในงานครั้งนี้ พวกเขาได้ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยในฐานะยูนิตแรกอย่างเป็นทางการของ NCT, มินิอัลบั้มชุดแรก(เพอร์ฟูม) รวมถึงการแบ่งปันเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง บรรยากาศของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติล 'Perfume' ที่ได้มีการบินมาถ่ายทำในประเทศไทย พร้อมโชว์ท่าเต้นสุดฮิต และพูดคุยอีกหลากหลายเรื่องราว ที่ชวนให้ทุกคนต้องหลงใหลไปกับเสน่ห์ต่างๆ ของพวกเขาอีกด้วยโดย “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร” ผู้ทำหน้าที่พิธีกร ได้เริ่มงานแถลงข่าวด้วยการให้ 3 หนุ่ม แนะนำตัวทีละคนว่า…: “สวัสดีครับ ผม โด (DO) ‘โดยอง’ จาก โดแจจอง (DOJAEJUNG) ครับ”: “สวัสดีครับ ผม ‘แจฮยอน’ ครับ (ภาษาไทย)”: “สวัสดีครับ ‘จองอู’ ครับ (ภาษาไทย)”ก่อนจะเริ่มคำถามแรกว่า: “ตอนแรกที่เดินเข้ามาตกใจมากเลยครับ แฟนๆ มากันเยอะมากเลย เป็นครั้งแรกที่เราเจอแฟนๆ ในที่กว้างขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้กันด้วยนะครับ”: “แต่ตอนนี้เราก็อยู่กับพิธีกรที่สมบูรณ์แบบที่สุด และ NCTzen ชาวไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยนะครับ รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ”: “พวกเรารอคอยที่จะเจอแฟนชาวไทยมาก ๆ และรอคอยที่จะได้สื่อสารพูดคุยกับแฟน ๆ ชาวไทยด้วยครับ”: “มินิอัลบั้มชุดแรกของพวกเรา ชื่อว่า ‘Perfume’ (เพอร์ฟูม) นะครับ ก็เหมือนชื่ออัลบั้มเลย หวังว่าเพลงของพวกเรา อัลบั้มของพวกเราจะอยู่นาน ๆ อยู่เคียงข้างทุกคนเหมือนกลิ่นน้ำหอมครับ อัลบั้มนี้ มีเพลงทั้งหมด 6 เพลง หวังว่าทุกคนจะชอบกันทุกเพลงเลยนะครับ”: “ส่วนตัวผมชอบท่อนคอรัสครับ (พร้อมร้องเพลงท่อนที่ชอบ)”: “ผมก็ชอบท่อนคอรัสนะครับ แต่คุณโดยองร้องไปแล้ว เอาเป็นอีกพาร์ทหนึ่ง เป็นท่อนที่แฟน ๆ ทุกคนรู้จักแล้วกันครับ ร้องพร้อม ๆ กันได้ไหมครับ (พร้อมร้องเพลงท่อนที่ชอบ)”: “ผมชอบท่อนแร็ปของผมครับ (พร้อมร้องเพลงท่อนที่ชอบ)”(ศิลปิน NCT DOJAEJUNG โชว์ท่าเต้นของเพลงไตเติล ‘Perfume’): “เพลง ‘Perfume’ ของพวกเรามีความสดใสและก็ความเซ็กซี่อยู่ด้วยครับ รู้สึกว่าประเทศไทยมีความสดใสและภาพลักษณ์ทั้งหมดที่เหมาะกับเพลงเรามาก ๆ ก็เลยเลือกถ่ายทำที่ประเทศไทยครับ”: “ตอนที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในประเทศไทย คือ รับประทานอาหารไทยบ่อยมากครับ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ก็คืออาหารไทยครับ”: “พวกเราทั้ง 3 คน เป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารไทยอยู่แล้วครับ ที่เกาหลีก็สั่งกันบ่อยมากครับ”: “ยำวุ้นเส้น กะเพราหมูสับราดข้าว ส้มตำ ทอดมันกุ้ง แตงโมปั่น (ภาษาไทย)”: “ทอดมันกุ้ง (ภาษาไทย)”: “ตั้งแต่ที่เตรียมอัลบั้มนี้ ก็นึกถึงแฟน ๆ ทุกคนเลยครับ คิดเสมอว่าอยากให้ NCTzen ชอบจังเลย ทั้งการแสดง, คอนเซ็ปต์ และเพลงทุกเพลง พวกเราตั้งใจเตรียมมาก ๆ แล้วพอปล่อยอัลบั้มออกมา เห็นแฟน ๆ ทุกคนชอบขนาดนี้ รักขนาดนี้ พวกเราก็ประทับใจ ปลื้มมาก ๆ เลยครับ”: “ได้ข่าวว่า NCTzen ชาวไทยชอบเพลง ‘Perfume’ กัน แต่ก็ชอบเพลง ‘Kiss’ มาก ๆ ด้วย ขอบคุณครับ (ภาษาไทย)”: “เพลง ‘Perfume’ หรือ ‘Kiss’ อาจจะเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเวลาช่วงนี้ใช่ไหมครับ แต่วิวช่วงกลางคืนของประเทศไทยก็สวยงาม และขึ้นชื่อมากเลยใช่ไหมครับ ผมเลยอยากแนะนำเพลง ‘Can We Go Back’ หรือ เพลง ‘Dive’ ครับ”: “ผมชอบเพลง ‘Strawberry Sunday’ มาก ๆ ครับ ฟังแล้วทำให้รู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นครับ”: “ตอนนี้ผมเห็นต้นไม้ มีแม่น้ำด้วย ทำให้นึกถึงธรรมชาติ ก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นกลิ่นแนวธรรมชาติครับ”: “กลิ่นผลไม้ครับ ทำให้สดชื่น และมีกลิ่นออกแนวหวาน ๆ ด้วย แบบแตงโมปั่นครับ”: “พวกเราอยากมาประเทศไทยบ่อย ๆ แต่ว่า หลังจากครั้งนี้ ก็ยังไม่แน่ใจว่า จะกลับมาหาทุกคนได้เมื่อไหร่ ดังนั้น เมื่อพวกเรากลับไปเกาหลีแล้ว อยากจะมอบน้ำหอมที่ชื่อว่า ‘โดแจจอง (DOJAEJUNG)’ เพื่อทำให้ทุกคนไม่ลืมพวกเรา ดีไหมครับ”: “หนักใจ , รักนะ- จุ๊บ ,ตอนแรกนึกว่าหัวใจอยู่ข้างซ้าย แต่ที่ไหนได้ มันอยู่ข้างเธอ (ภาษาไทย)”: “น่ารักจัง ทำไมน่ารักจัง (ภาษาไทย)”: “หนักใจ (ภาษาไทย)”ซึ่งดีเจนุ้ยก็ได้สอนประโยคใหม่กลับไป ให้ทั้ง 3 หนุ่มพูดพร้อมกันด้วยว่า(ศิลปิน NCT DOJAEJUNG โพสท่าฉีดน้ำหอมของแต่ละคน): “พวกเราอยากขอบคุณทุกคนมาก ๆ เพราะทุกครั้งที่พวกเรามาประเทศไทย ทุกคนต้อนรับพวกเราได้อย่างอบอุ่นมาก ๆ กรี๊ดเสียงดัง และปรมมือให้พวกเราด้วยครับ อย่างที่พวกเราได้บอกไป พวกเรารักประเทศไทยมาก ๆ ชอบอาหารไทย และที่สำคัญที่สุด คือ รักแฟน ๆ ชาวไทยมาก ๆ ด้วยครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ”: “วันนี้ดีใจมาก ๆ ที่พวกเราได้มีโอกาสมาจัดงานแจกลายเซ็นให้กับแฟน ๆ ชาวไทย และดีใจมาก ๆ ที่จะได้มีโอกาสเจอแฟน ๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิดมากขึ้น อยากขอบคุณทุกคนที่กำลังดูงานนี้อยู่ และมาหาพวกเราในวันนี้นะครับ”: “วันนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับ แต่ขอขอบคุณทุกคนที่มารอพวกเราตั้งแต่เช้า ขอบคุณที่รอพวกเรานานขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ชั้น 2, ชั้น 3 และชั้นบน ๆ ด้วยครับ ขอบคุณทุกคนที่มานะครับ อย่าลืมส่งความรักให้พวกเราเยอะ ๆ และติดตามพวกเราด้วยนะครับ”และเมื่อจบงานแถลงข่าว ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของงาน นั่นคือการแจกลายเซ็นให้กับผู้โชคดี ที่สุ่มเลือกมาจากการซื้อมินิอัลบั้มชุดแรกที่ร้านบนซึ่งผู้โชคดีทั้งหมด 100 ท่าน จะแบ่งเป็นผู้โชคดีที่ได้ขึ้นไปรับลายเซ็นสด ๆ จากมือของทั้ง 3 สมาชิกแบบครบทุกคน จำนวน 30 ท่าน และผู้โชคดีที่ได้มานั่งรับชมงานอย่างใกล้ชิดในบริเวณพื้นที่สุดพิเศษ ที่ทาง SM True และ ช้อปปี้ จัดไว้ให้ จำนวน 70 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีแฟนคลับ(เอ็นซีทีเซ็น : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ที่มารอพบ รวมถึงส่งเสียงเชียร์ต้อนรับและให้กำลังใจทั้ง 3 สมาชิก ตามบริเวณรอบ ๆ ที่จัดงานอย่างอบอุ่นทั้งนี้(เอ็นซีที โดแจจอง) เดบิวต์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ด้วยมินิอัลบั้มชุดแรก(เพอร์ฟูม) ที่นำเสนอหลากหลายความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก ทั้งหมด 6 เพลง ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับกระแสตอบรับอย่างดี กับการฝากหลากหลายกลิ่นอายแห่งเสน่ห์ของพวกเขาให้อบอวลไปทั่วโลก เช่น การสร้างสถิติเป็นอัลบั้มที่มียอดจำหน่ายสัปดาห์แรกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูนิตเค-ป๊อป, อันดับ 1 ทั้งบนชาร์ตอัลบั้มและชาร์ตเพลงดิจิทัลในประเทศเกาหลีใต้, ชนะอันดับ 1 บนรายการเพลงเกาหลี และอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ใน 18 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ NCT DOJAEJUNG ยังได้ทำชาเลนจ์ท่าเต้นหลักของเพลงใหม่ ‘Perfume’ บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งยอดวิวของคอนเทนต์ที่ใช้แฮชแท็ก ‘#PerfumeChallenge’ ก็ทะลุกว่า 216 ล้านวิว ตอกย้ำถึงความเป็นที่นิยมอย่างร้อนแรงของพวกเขา