"เบเบ้ ธันย์ชนก" โชว์ออกกำลังกายท่ายาก เหินฟ้าฉีกขา 180 องศา ขณะเที่ยวมัลดีฟส์

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่รักในการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ชอบออกกำลังกายฟิตหุ่นเป็นชีวิตจิตใจอย่างดาราสาว "เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา" ซึ่งไม่ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือทำกิจกรรมที่ไหนสาว "เบเบ้" ก็จะมีการโชว์ความเฟิร์มของหุ่นมาให้เห็นตลอดล่าสุด “เบเบ้ ธันย์ชนก” ขอพักร้อนบินไปเที่ยวไกลถึงมัลดีฟส์ งานนี้เจ้าตัวเลยขอหย่อนภาพช็อตเด็ด ด้วยการเหินฟ้าโชว์ลีลาท่ายาก ฉีกขา 180 องศา ขณะออกกำลังการ พร้อมแคปชั่นระบุว่า "I took Ursula's potion, got my legs then split legs on the aerial hoop เงือกมีขาแล้ว จะลงน้ำทำไม ขึ้นฟ้าสิคะ"งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ได้ดูรูปถึงกับเกิดอาการอ้าปากกรามค้างกันเลยทีเดียว