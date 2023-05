“ศรีริต้า - กรณ์” ฉลองครบรอบความรัก 7 ปี สามคนพ่อแม่ลูกเรียบง่ายแต่หรูหราสมฐานะ

เรียกได้ว่าเป็นคู่สามี ภรรยาคนดังที่มักจะออกมาให้ความสำคัญกับวันพิเศษของชีวิตคู่อยู่เสมอ สำหรับนางเอกสาวกับสามีนักธุรกิจไฮโซสุดหล่อซึ่งขณะนี้เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบ เพราะมีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดทั้งสองได้พร้อมใจกันออกมาโพสต์โมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยภาพปาร์ตี้ฉลองวันครบรอบที่รักกันมา 7 ปี แบบเรียบง่ายแต่หรูหราสมฐานะสามคนพ่อแม่ลูก โดยได้มีข้อความว่า“About last night Happy 7th anniversary naka @kornnarongdej ขอบคุณ @sindhornkempinski ที่ดูแลเราอย่างดี ประทับใจมากๆค่ะ ♥️ #sindhornkempinski#kempinski”และทางสามี “กรณ์” ก็มีแคปชั่นว่า“About last night เป็นแฟนกันมา 7 ปีพอดี 29.05.2023 Happy anniversary to my one and only @sriritajensen love you to the moon and back kub”ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆ แห่คอมเมนต์เข้ามาแสดงความยินดีขอให้รักกันยืนนานตราบนิจนิรันดร์อย่างท่วมท้น