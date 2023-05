5 วงศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ ขึ้นคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี บนเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND 2023 Season 3

5 วงศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง นำทัพโดยวงดนตรีดูโอ้แนวเพลงป็อปสบาย ๆ SERIOUS BACON และ ONEONE รวมไปถึง 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ปจากวง PiXXiE ที่พกความน่ารักมาเกินต้าน ควงคู่มากับนักร้องสาวเสียงใส BEAN NAPASON ปิดท้ายด้วยวงดนตรีน้องใหม่อย่าง FLIRT ได้รวมพลขึ้นโชว์คอนเสิร์ตบนเวทีการประกวดดนตรีสากลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2023 Season 3 รอบออดิชันแรก ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อาทิ MuzikMove, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้ผู้เข้าประกวด THE POWER BAND โดยได้ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงดังมากมายตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจอย่างล้นหลามเมือง ตัวแทนวง SERIOUS BACON กล่าวว่า นักร้อง นักดนตรี สมัยนี้มีทักษะ และพลังทางดนตรีที่ดีเลยครับ อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการเดินตามความฝันทางดนตรี และฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เตรียมตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อโอกาสมาถึงก็พร้อมที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นได้ทันที เพื่อก้าวไปสู่ศิลปินมืออาชีพในอนาคตต่อไป และฝากถึงทุกคน ที่อยากเป็นศิลปิน ให้ลองมาลงสนามแข่งขันและหาประสบการณ์ อย่างเวที THE POWER BAND 2023 Season 3 ที่จะเปิดออดิชันในสนามต่อไปครับTHE POWER BAND ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีประกวดดนตรีที่มอบโอกาส สานฝันเยาวชนไทย พร้อมปั้นคนดนตรีคุณภาพ ก้าวสู่ศิลปินไอดอลหน้าใหม่ในอนาคต