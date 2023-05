ปีที่สมบูรณ์แบบที่สุด “เอ็ม บุษราคัม” เฮงรับอายุ 37 ทั้งความสุข ความสวย รวยครบจบที่ครอบครัวดีเลิศ

เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดอายุครบ 37 ปีของสาวสวยรวยคนเก่งลูกสาวสุดที่รักของตลกชื่อดังหรือที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวถึงกับบอกว่า ต้องถามตัวเองบ่อยครั้ง ว่าวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรเพราะที่มีอยู่มันก็ครบพร้อมสมบูรณ์แล้วล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์รูปสวยฉ่ำเจิดจรัสรับวันเกิด พร้อมแคปชั่นปังเป๊ะว่า“30-05-2023Call me “high quality vintage” cuz 37 is just a number ได้โปรดเรียกฉันว่า ของวินเทจคุณภาพสูง เพราะ37ก็แค่ตัวเลขปีนี้กับคำว่า “ที่สุด”*สวยที่สุด*ดีที่สุด*สุขที่สุด*งานเยอะที่สุด*รวยที่สุด*ครอบครัวอบอุ่นที่สุด*ลูกๆน่ารักที่สุด*สามีรักสามีหลงที่สุด*ผู้ใหญ่เอ็นดูที่สุด*ดวงดีที่สุด*แข็งแรงที่สุด*เฮงที่สุดขอให้ปีนี้และปีต่อๆไป มีแต่คำว่า ที่สุด ในทางที่ดีตลอดไป เพี้ยงๆ”หลังจากก่อนวันเกิดสาวเอ็มก็ได้พาครอบครัว มีคุณพ่อ คุณแม่ น้องชายไปเลี้ยงฉลอง พร้อมให้เงินท่าน โดยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า “อีกไม่กี่วันก็วันเกิดครบ 37 ปีแล้ว …. พระในบ้านคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (ดูสีหน้าตาหม่ำสิ ดีใจ ปลื้มใจมาก บางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน มันคือคุณค่าทางใจมากกว่า ส่วนยายมดก็ไม่อยากรับเพราะเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่แล้ว)”