"เซลีน ดีออน" ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต ขอใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายจากโรคทางระบบประสาท

ศิลปินระดับตำนานของแคนาดามีกำหนดกลับมาแสดงคอนเสิร์ต Courage World Tour ทั่วยุโรปในเดือนสิงหาคม หลังจากเลื่อนการแสดงครั้งแรกในปี 2022 เพราะปัญหาสภาพร่างกายแต่ตอนนี้เธอต้องตัดสินใจที่จะยกเลิกการแสดงทั้งหดม 42 รอบ เพื่อใช้เวลาทุ่มเทให้กับการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองอย่างจริงจัง“ฉันขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังอีกครั้ง ฉันทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กลับคืนมา แต่การเดินทางอาจเป็นเรื่องยากมากแม้ว่าคุณจะฟิต 100% แล้วก็ตาม” เธอกล่าวขอโทษในแถลงการณ์ “มันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณที่จะเลื่อนการแสดงต่อไป และแม้ว่ามันจะทำให้หัวใจของฉันแตกสลาย แต่ทางที่ดีที่สุดคือเรายกเลิกทุกอย่างตอนนี้จนกว่าฉันจะพร้อมกลับมาบนเวทีอีกครั้ง ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉัน ไม่ยอมแพ้…และฉันแทบรอไม่ไหวที่จะพบคุณอีกครั้ง”เจ้าของเพลง "My Heart Will Go On" แสดงในอเมริกาเหนือครบ 52 รอบไปแล้วแล้ว แต่สุดท้ายกลับต้องยกเลิกการแสดงที่เหลือทั้งหมด เนื่องจากต้องต่อสู้กับภาวะภูมิต้านทานผิดปกติที่หายากมากเธออธิบายในวิดีโออย่างสะเทือนอารมณ์ว่าในขณะที่ การร้องเพลงเป็นสิ่งที่เธอ "รักที่สุด" แต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ความสำคัญกับการพักฟื้นร่างกาย"ทั้งหมดที่ฉันรู้คือการร้องเพลง เป็นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดชีวิตและเป็นสิ่งที่ฉันรักที่จะทำมากที่สุด ฉันคิดถึงคุณมาก ฉันคิดถึงการเห็นพวกคุณทุกคน มองฉันแสดงบนเวทีเ ฉันทุ่ม 100% เสมอเมื่อทำการแสดง แต่เงื่อนไขของฉันตอนนี้ทำให้ฉันไม่สามารถที่จะทำได้”"ฉันไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องใช้สมาธิ ทุ่มให้กับสุขภาพของตัวเองในขณะนี้ และฉันหวังว่าฉันจะอยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัว นี่คือจุดที่ฉันให้ความสำคัญที่สุด และฉันกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิม"