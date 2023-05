เปิดมิติใหม่ของรายการโทรทัศน์สะเทือนวงการนักขาย!!! รายการ I AM CELEB สงครามนักขาย ชิงรางวัล กว่า 5,000,000 บาท

รายการ I AM CELEB สงครามนักขาย ตอนแรก จะออนแอร์ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม นี้ และออนแอร์ทุกวันจันทร์ เวลา 21.30 น. ผ่านช่อง Workpoint TV

นำทัพมาด้วยพิธีกรมากความสามารถอย่าง “วิลลี่ แมคอินทอช” และ เหล่า Masters เมนเทอร์ผู้มากความสามารถที่เชียวชาญในวงการขายมาอย่างยาวนาน ทั้ง “ทรงพล ชัญมาตรกิจ” จาก TV Direct ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และ เทคนิคการขาย , “ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย” ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และยังเป็นอาจารย์สอนวิชา Brand Management, “มิวกี้ ไปรยา” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตัวตน และขายสินค้าออนไลน์ พร้อมทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งไทย และ เกาหลี ที่จะมาสร้างความสนุก ความตื่นเต้น ให้กับรายการ โดยภายในงานได้มีการประกาศผู้เข้าแข่งขัน 60 คนสุดท้ายที่จะมาฟาดฟันความสามารถในการขายกันอย่างดุเดือดแบบที่ไม่มี ใครยอมใครงานนี้ได้รับเกียรติจาก “จงชอล ปาร์ค” ประธานกรรมการบริษัท Do N Be Group ประเทศไทย “ซอง เพียว ริว” ผู้ก่อตั้งบริษัท และ ประธานบริหาร บริษัท Becelo ขึ้นเวทีพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของรายการ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกัน“จงชอล ปาร์ค” และ “ซอง เพียว ริว” กล่าวว่า “บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ทำนำเข้าของจากประเทศเกาหลี และมากระจายในประไทยอยู่แล้ว เราก็หาวิธีที่จะทำให้เข้าถึงใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด เราเลยคิดว่าจะทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีให้กับผู้บริโภค และวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ก็พวกเราทั้งทีมผู้จัดและทีมงานก็ตั้งใจจะทำรายการนี้ให้ดีที่สุด ก็ฝากผู้ชมและแฟนๆทุกท่านมอบความรักและความสนใจให้กับพวกเราด้วย”นอกจากนี้รายการ I AM CELEB สงครามนักขาย มีสินค้ามากมาย หลากหลายแบรนด์ ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มาให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันผ่านสมาร์ทแพลทฟอร์ม Becelo และสามารถสนับสนุนนักขายที่ท่านชื่นชอบได้ผ่านการโหวตออนไลน์ และเหล่านักขายที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจะได้รับสิทธิ์พิเศษในรายการ โหวตนักขายที่ท่านชื่นชอบได้ที่ https://www.iam-celeb.com/ในรายการ I Am Celeb สงครามนักขาย จะมีสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ มากมายที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี มาให้คนไทยได้ช้อปกันผ่าน แอป Becelo สมาร์ทแพลทฟอร์มออนไลน์น้องใหม่จากประเทศเกาหลี ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้เข้าแข่งขันได้ที่ แฟนเพจ I AM CELEB THวอร์มมือของคุณและเตรียมโหวตนักขายในดวงใจกันได้เลย!