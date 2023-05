247ENT จัดใหญ่จัดเต็มประกาศดึง 2 ศิลปินระดับโกลบอล “มาร์คตวน-พีพี” โชว์สุดอลังการใน MUT MAX

247xMUT สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้ฮือฮานำเสนอความบันเทิงระดับโลกผ่านการประกวดรอบพิเศษ “MUT MAX Exclusive Round” ในรูปแบบ Music & Fashion Show ในตอน Warriors of The Universe “Queen of Stars Knight” ที่สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินระดับโลกและศิลปินไทยที่ได้รับความนิยม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Warriors of Universe” ภารกิจของอัศวินแห่งจักรวาล MAX เพื่อตามหาอัญมณีที่ล้ำค่าและเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวโดยในรอบนี้ผู้เข้าประกวดจะสวมใส่ “Milin Swim” ชุดว่ายนํ้า Collection แรกจากแบรนด์มิลิน ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มิลิน ยุวจรัสกุล เปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้ รวมทั้งดูแลเป็น Fashion Director สําหรับโชว์พิเศษ MUT MAX ในครั้งนี้อีกด้วยนายอภิวัฒน์ พงษ์วาท ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเพลงและศิลปิน บริษัท 247 เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “247 เอนเตอร์เทนเมนท์มีความยินดีมากที่ในปีนี้ได้มีโอกาสร่วมกับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เป็นเวทีการประกวดที่เป็นตำนานและอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เราจึงอยากใช้ศักยภาพของเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยผลักดัน และทำให้เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นครับ โดยทาง 247ENT ได้ดึงศิลปินระดับโลกอย่างมาร์ค ต้วนและศิลปินระดับประเทศอย่าง พีพี-กฤษฏ์ มาทำให้เกิดปรากฎการณ์ครั้งนี้ ซึ่งบริษัทเราได้นำเข้า ศิลปินเกาหลี แฟนมีตติ้งต่าง ๆ มาอยู่แล้วด้วย ทางเราก็ได้รับโอกาสที่ดีจัดทำโชว์ในรอบพิเศษนี้ ให้เห็นมุมมองใหม่ และทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนจาก บริษัทเรา 100% เพื่อเป็นการพลิกวงการนางงามให้โกลบอลมากยิ่งขึ้น ”“ส่วนเรื่องโปรดักชั่นบนเวทีรับรองจัดเต็มทั้งความยิ่งใหญ่ของเวที และระบบแสงสีเสียง การออกแบบโชว์ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ด้วยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลแมกซ์ (MAX) เป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของการประกวดนางงามกับการจัดโชว์ในลักษณะนี้ ที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้โลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ใน MUT MAX [Magnitude] ความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล สื่อให้เห็นถึงความทรงพลังของผู้ชนะในรอบ MUT MAX fast track สู่รอบ 10 คนสุดท้าย อยากให้ทุกคนได้มาดูด้วยตัวเองว่าจะยิ่งใหญ่ น่าประทับใจแค่ไหน”โดยเริ่มขายบัตรวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 AM ทาง ALL TICKET ทั้งหน้าเว็บไซต์และเคาท์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ราคาบัตรมีตั้งแต่ 6500,4500,3500,2500 ทุกบัตรที่นั่งจะมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลพิเศษภายในงาน