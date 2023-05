กระแสแรงจริง “เก่ง ธชย” ปลื้ม ME Energy Drink ขายดีเว่อร์

นักร้องดังพันล้านวิวพรีเซ็นเตอร์คนแรกของมี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ เป็นปลื้มสุดๆ หลังจากที่ไปตีตลาดต่างประเทศมาแล้ว ขายดีอย่างแรง ประสบความสำเร็จเกินคาด ล่าสุดบุกไปแล้วที่ 8 จังหวัดภาคกลางคือ สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ชัยนาท นครนายก อ่างทอง และลพบุรี และเร็วๆ นี้พร้อมกันทั่วประเทศไทย พร้อมส่งต่อของดีมีคุณภาพจริงไปที่ห้างดัง แม็กโคร Makro และ 7-11งานนี้พรีเซ็นเตอร์นักร้องพันล้านวิว เก่ง ธชย รีบบอกดังๆ เลยว่า ‘งานเพลงตอนนี้ผมทำออกมาเรื่อยๆ เพราะมีแฟนเพลงรอฟังอยู่ตลอด งานโชว์ตัวคิวแน่นอยู่ มีทั้งในและต่างประเทศครับ ชอบมากๆ เวลาไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศ แล้วเราเอาศิลปะความเป็นไทยไปโชว์ ทำให้คนต่างชาติรู้เห็นว่าไทยเรา มีของดีอีกเพียบและดีใจมากๆ ครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ต้องบอกตรงๆ ว่า ผมไม่ค่อยจะรับงานพรีเซ็นเตอร์ เป็นคนเลือกเยอะ สินค้าต้องดีจริงๆ ผมถึงจะรับ ผมลองกินมาสักพักก่อนที่จะรับ ตัดสินใจไม่ยากครับ เพราะของเขาดีจริงๆ เป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่ดีต่อสุขภาพจริงๆ อยากให้เปิดใจลองดื่มกัน แล้วจะชอบครับ นอกจากนี้ผมมีโอกาสได้ร้องเพลง พลังที่เราเลือกได้ให้กับ Me Energy Drink เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับทุกคนๆ อยากให้ฟังกันครับ’ผู้บริหาร CEO บริษัทมาร์เซลล่า ออฟฟิเชียล จำกัด MARCELLA OFFICIAL ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนอจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ เปิดใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า‘เราทุ่มเทตั้งใจทำสินค้าไทยไปตลาดโลก กว่าที่เราจะผลิตสินค้าออกมาได้ เราทดสอบทดลองนานมากๆ ทุกขั้นตอนผลิต มั่นใจได้ปลอดภัย สะอาด จนได้เครื่องดื่มสำหรับทุกเพศทุกวัย อร่อยดีมีคุณค่า ในราคาที่เบาๆ ต้องลองเปิดใจ ลองสินค้าใหม่ป้ายแดงที่เน้นเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ’ทางด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ กล่าวเสริมอีกว่า ‘เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เครื่องดื่มชูกำลังใจตลาดตอนนี้มีเยอะมากๆ แต่เรามั่นใจมากๆ ในคุณภาพมากๆ ที่สำคัญราคาไม่แพงเลย แล้วทุกที่ที่เราไปออกบูธ หรือเอาสินค้าไปวางได้รับการตอบรับอย่างดี ไม่พูดเยอะนะครับ ลองครั้งเดียว รับรองจะต้องรีบหามาติดตู้เย็นในทุกครัวเรือนครับ’เกาะติดกิจกรรมดีๆ เจ๋งๆ ได้ทางเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drinkYoutube : Mister Me Channel https://youtu.be/_qAnAG9UZ8M