“ปลา บลา บลา บลา” นักร้องไทย เหลืองเจิดโดดเด่น คานส์คึกคัก

กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากโควิดหมด พรมแดงคานส์ ที่ทั่วโลกจับตา ในเทศกาลหนังคานส์ ฝรั่งเศส ครั้งที่ 76 Festival De Cannes หรือ Cannes Film Festival 2023 ฮือฮาไปแล้วมีทั้งมาร่วมเดินพรมแดงไปแล้ว ส่วนซุป’ตาร์หนังระดับโลก ก็มากันเพียบ เช่นปีนี้นักร้องเซ็กซี่ชาวไทยหรือเดินพรมแดงด้วย ในรอบเวิลด์พรีเมียร์ World Premiere เปิดตัวหนัง Black Flies ใส่ชุดเหลืองเตะตาไม่เบาโดย ปลา บลา บลา บลา เผย “หลายคนอาจจะไม่รู้ ว่าปลามาเดินพรมแดงที่คานส์หลายปีแล้วค่ะ เพราะเราก็ไม่ได้โปรโมตพีอาร์อะไรมากมาย มาปีนี้ก็พร้อมขนชุดเหลืองลายดอกลีลาวดี ดอกลั่นทม ชอบดอกนี้กลิ่นหอมดี เลยสั่งตัดเป็นพิเศษ เพื่อใส่มาเดินที่คานส์ บอกตรงๆ ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากแล้ว เพราะอย่างที่บอก เรามาเดินพรมแดงคานส์หลายครั้งแล้ว มาคานส์ในแต่ละครั้ง ก็ทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้เปิดโลกเราได้ด้วยปลาเคยทำหนังมาแล้ว เรื่อง The Attic ห้องใต้หลังคา เป็นโปรดิวเซอร์ ได้ไปโปรโมตที่คานส์ด้วย งานหนังเป็นอีกงานที่รักจะทำ ทั้งทำงานเบื้องหลังหรือเบื้องหน้ากับการแสดง ก็ชอบหมด งานหนังเบื้องหลัง ยังอยากจะกลับมาทำจริงจังอีก แต่ต้องหาหุ้นส่วนดีๆ เก่งๆ มาแนวคิดเจ๋งๆ มาช่วยกันทำงานส่วนงานเพลง ปลายังทำอยู่ แต่ที่เลื่อนไปหน่อย เพราะติดมางานที่คานส์ ฝรั่งเศส รอกันอีกหน่อยนะ ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ปลาทุ่มเทแบบสุดฤทธิ์สุดเดช ทำเต็มที่จริงๆ กลางเดือนมิถุนายนนี้ รอฟังเพลงใหม่ของปลาได้เลยค่ะรีบโหลดฟังด่วน! ฟังหลายเพลงเด็ดของ ปลา บลา บลา เช่น Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ได้แล้วทุกช่องทางทั้ง JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ติดตามด่วนได้ทางYoutube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah KomaratatIG : plahblahblahofficialTikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com