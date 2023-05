ชิลๆที่งาน  “CHILLING FESTIVAL เดินชิลช็อป ม่วงสามสิบ @อุบลราชธานี”

ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดรอบๆ ให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานนั่นมีการจัดกิจกรรมความสนุกที่พิเศษสุดๆ ทั้ง 3 วัน กับร้านค้าชุมชนกว่า 40 ร้านค้า ขบวนรถ Food Truck เลือกซื้องานคราฟท์สุดคูล เอาใจคนรักสายอาร์ต และสินค้า Hand Made สุดเก๋ เสริมทัพด้วยตลาดสินค้า OTOP ของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop เทียนหอมเบเกอรี่ และ Workshop วาดภาพ ร่วมชมนิทรรศการ Art and Crafts, ตื่นตาตื่นใจด้วยกิจกรรม Contour Drawing Show (โชว์วาดภาพโดยการใช้ประสาทสัมผัส) มาถ่ายภาพเช็คอินกับจุดถ่ายภาพสุดเก๋เพลินเพลิดกับเสียงดนตรีตลอดการจัดงาน และชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น เอิ๊ต ภัทรวี, วง Yes’sir day, วง The Rube, แพรว คณิตกุล และ วง Only Mondayซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สร้างรายได้ทำเงินหมุนเวียนได้มากกว่า 16 ล้านบาท ทำให้รายได้ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเป็นอย่างมาก สร้างเงินหมุนเวียนจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้นเป็นลำดับ และยังมีส่วนช่วยกันฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อ “ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว” โดยใช้เป็นแนวทางสื่อสารภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลม่วง และในจังหวัดอุบลราชธานี ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Chilling Festival เดินชิลช็อป ม่วงสามสิบ at อุบลราชธานีจัดงานโดยบริษัท จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด