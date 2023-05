มากกว่าแค่ “ลบรอยสัก-รอยแผลเป็น” สร้างโอกาส เติมความมั่นใจ คืนชีวิตใหม่สู่สังคม

จากความคิดที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องการลบรอยสัก รอยแผลเป็น แต่เป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้คนคืนสู่สังคมหมอหนุ่มเล่าว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่เป็นแพทย์ด้านผิวหนังท่านแรกของภาคตะวันออก หลังจากเรียนจบได้รับช่วงต่อกิจการคลินิกของคุณพ่อที่จังหวัดชลบุรีชื่อเน้นการรักษาเรื่องโรคผิวหนัง ในการใช้ยารักษาเป็นหลัก ระหว่างนั้นเจอคนไข้มากมายที่มีปัญหาเรื่องอยากลบรอยสัก รอยแผลเป็น แต่สมัยนั้นเทคโนโลยีเลเซอร์ในประเทศไทยยังมีน้อย ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเลเซอร์ได้ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจเรียนต่อด้านผิวหนัง ภาควิชาตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และ หลักสูตร Diploma in Aesthetic Medicine จาก American Academy of Aesthetic Medicine, USA บวกกับชอบในนวัตกรรมเลเซอร์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ จึงได้ศึกษาและเสาะหานำเครื่องมือเลเซอร์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเข้ามา เพื่อตอบโจทย์ให้คนไทยเข้าถึงและได้ใช้ของดีที่มีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกเครื่องที่มีหัวความยาวคลื่นแบบต่างๆ นำมาใช้ในการลบรอยสักเฉพาะสีได้ เข้ามาใช้ในการรักษา ที่สำคัญไม่ทิ้งรอยแผลเป็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยต่อคนไข้ พร้อมสร้างความสุขแก่ผู้มีรอยที่อยากลืมให้บรรลุเป้าหมาย จนก้าวสู่การเป็น ศูนย์เลเซอร์ลบรอยสักโดยเฉพาะ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักแห่งแรกแห่งเดียวที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย“จากการใช้เครื่องเลเซอร์ช่วยรักษาคนไข้ตลอด 16 ปี บ่มเพาะสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรอยสักและรอยแผลเป็น มีประสบการณ์ที่แม่นยำและถูกต้อง โดยเน้นรักษาแบบองค์รวม ดูประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับเป็นที่ตั้ง ไม่วาดฝัน เน้นการรักษาที่ทำให้หาย ให้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆ เพราะประสบการณ์ทำให้ทุกคนนึกถึงและมั่นใจเข้ามารักษาลบรอยต่างๆ คลีนิคได้รับความไว้วางใจจากคนไข้เข้ามาลบรอยสักและรอยแผลเป็นทั้ง 10 สาขาตลอดระยะเวลา 8 ปี เมื่อคนไข้มีความมั่นใจกลับมามีโอกาสที่ดีในสังคมได้ คือความสำเร็จของ Dr.TATTOF” นพ.นัทธพงศ์ กล่าวย้ำหรือศิลปินและนักแสดงชาวไทย เปิดเผยว่า “เริ่มสักตั้งแต่อายุ 16 ปี สมัยนั้นวัฒนธรรมไทยยังไม่เปิดกว้างเท่าปัจจุบัน และเราเติบโตที่ต่างประเทศ พอกลับมาไทยก็นำวัฒนธรรมการสักจากต่างประเทศเข้ามา รู้สึกว่าเราเกิดมาต้องมีรอยสัก ผมสักบริเวณหน้า และลำคอ 3 จุด คือ คอด้านซ้ายทั้งแถบเป็นรูปหน้ากากสองอัน หน้าผากเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และใต้ตาด้านขวารูปสายฟ้า คุณหมอหนุ่มช่วยเปลี่ยนชีวิตผม ช่วยเหลือผู้คนที่อยากลบรอยสัก หรืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากให้คนอื่นมองเราในภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ถ้าเกิดทำผิดพลาดไปแล้ว ก็ไม่ต้องกลัว”“ก่อนหน้านี้ทุกการตัดสินใจของเรา ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจแบบ 100% หรือคิดถึงอนาคต แต่เมื่อภรรยาตั้งท้องและรู้ว่าได้ลูกสาว ทำให้อยากเป็นแบบอย่างให้กับลูก และอยากลบในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำตาม คิดว่าวันหนึ่งเขาต้องถามเราว่าหนูไปสักที่หน้าได้ไหม เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวที่กำลังจะลืมตาดูโลก ในวันนั้นจึงตัดสินใจลบรอยสักบริเวณใบหน้าและลำคอ ตั้งแต่ลบรอยสักมาธุรกิจผมเติบโตขึ้นมาก เนื่องจากทำธุรกิจขายออนไลน์ด้วย การเข้าไปเป็นนักธุรกิจต้องไปประชุมเจอผู้ใหญ่มากขึ้น หน้าตาต้องดูน่าเชื่อถือ โหงวเฮ้งต้องมา จะเป็นผู้บริหารที่มีรอยสักที่หน้าอยู่คนเดียวไม่ได้ เมื่อก่อนมีความคิดว่าคุณเอาเราไปทำงานต้องรับบุคลิกภาพของเราได้ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น การสร้างความน่าเชื่อถือมันยากมาก พอเราไม่มีรอยสักที่หน้า ใคร ๆ ก็อยากคบหาเรา จึงทำให้ธุรกิจเริ่มโตขึ้น ตอนนี้รอยสักส่วนที่คอและใต้ตาหายไปหมดแล้ว ส่วนที่หน้าผากสักสีเหลือแค่ประมาน 5 เปอร์เซ็นต์”อีกหนึ่งเคสผู้มีประสบการณ์คืนความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับคืนมา น.ส.โบ แซ่ซิน พนักงานออฟฟิศบริษัทเอกชน เผยว่า เข้าวงการสักตั้งแต่อายุ 16 ปี เริ่มสักบริเวณแรกที่หน้าอกรูปผีเสื้อดอกไม้ขนาดเกือบเท่าฝ่ามือ ตามมาด้วยสักบริเวณแขนเป็นรูปปลาคราฟลายเส้นสีดำ และสักคิ้วทรงหงส์ แต่เมื่ออายุมากขึ้น เทรนด์ หน้าที่การงาน และสังคมพาเปลี่ยน ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ จึงอยากลบรอยสัก แต่ละบริเวณลบมาแล้ว 6 ครั้ง จนตอนนี้หายแทบสนิท ไม่เจ็บไม่ทิ้งรอยแผลเป็น ตอนนี้มั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าโชว์ได้แล้ว ต่อไปจะลบรอยสักบริเวณข้อเท้าและลบกระเนื้อที่หลังให้หายจนหมดด้วยทั้งนี้ ด้วยการใช้โปรแกรม PicoWay Laser นวัตกรรมระดับ Picosecond ที่ได้มาตรฐานรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และประเทศไทย (THAI-FDA) ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพระดับสากล ในการรักษาลบรอยสัก รอยแผลเป็นให้หายได้ ถือเป็นผู้นำอันดับ 1 ของทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้รับรางวัล Best Achieve Tattoo Removal Treatment Award in Asia รางวัลด้านการลบรอยสักที่ดีที่สุดและรางวัล Best Achieve PicoWay Treatment Award รางวัลประสบความสำเร็จสูงสุดในการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ PicoWay จากบริษัท Candela Medical ผู้ผลิตเลเซอร์ทางการแพทย์